Abeln neuer Vorsitzender bei TÜV Nord Mobilität

Dipl.-Ing. Hartmut Abeln ist neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von TÜV Nord Mobilität in Hannover. Der 47-jährige folgt auf Robert Plank, der sich außerhalb des Konzerns neu orientiert. Hartmut Abeln und Thorsten Walinger bilden das neue Geschäftsführungsteam der TÜV Nord Mobilität. Abeln hat Maschinenbau studiert und kam 2003 zu TÜV Nord Mobilität. Seitdem hatte er mehrere Führungspositionen inne, unter anderem leitete er das Geschäft für Fahrzeugprüfungen. Seit 2013 ist er Mitglied der Geschäftsführung der TÜV Nord Mobilitätssparte.



Abeln: „Mit 200 TÜV-Stationen und innovativen Dienstleistungen für Werkstätten, Autohäuser und Privatkunden stehen wir bundesweit für Sicherheit, Vertrauen und Qualität. Durch die Vernetzung von Fahrzeugen, alternative Antriebe, selbständig fahrende Autos und neue Transport- und Logistiksysteme arbeiten wir ambitioniert an den Dienstleistungen für die mobile Zukunft. Unser Ziel ist es, unsere Lösungen national und international zu etablieren, um unsere vielfältigen Kundengruppen mit intelligenten, vielfach digitalen Tools rund um die Mobilität zu begeistern. Den eingeschlagenen Kurs, unser großes Know How weltweit anzubieten, setzen wir konsequent fort. Im Vordergrund steht dabei das stabile Wachstum begonnener Aktivitäten, unter anderem in China, Kanada und ausgewählten europäischen Ländern."



TÜV Nord Mobilität gehört mit mehr als 2000 Beschäftigten zu den großen technischen Prüf- und Service-Dienstleistern in der Fahrzeugbranche. Der Jahresumsatz beträgt rund 300 Millionen Euro."



Die TÜV Nord Gruppe ist mit über 10.000 Mitarbeitern einer der größten technischen Dienstleister. Mit ihrer Beratungs-, Service- und Prüfkompetenz ist sie weltweit in 70 Ländern aktiv. Zu den Geschäftsbereichen gehören Industrie Service, Mobilität, IT und Bildung. (dpp-AutoReporter/wpr)