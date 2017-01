ADAC: Neuer Pannenschutz für Trucks

Zum Jahresbeginn hat der ADAC TruckService die bisherige Pannenschutz-Mitgliedschaft durch ein dreistufiges Fahrzeugschutz-Festpreisangebot für Lkw, Auflieger, Anhänger und Bus abgelöst. Pannenschutz-Kunden können ab sofort in den neuen Tarif wechseln.



Der ADAC TruckService hat seinen Pannenschutz neu aufgestellt. Anstelle der Pannenschutz-Mitgliedschaft treten künftig die Fahrzeugschutz-Vertragspakete S, M und L. Mit allen drei Varianten sind unverändert ein Jahr lang europaweit die Organisationskosten für die Pannenhilfe sowie die Einsatzkosten am Pannenort zum Festpreis abgedeckt. Wie bisher fallen lediglich Material- und Ersatzteilkosten an. Darüber hinaus bietet der neue Fahrzeugschutz einige Zusatzservices.



Für den Fall, dass die Reparatur einmal nicht vor Ort möglich ist, sind jetzt auch alle Abschleppungen innerhalb eines Jahres bis zu einer Gesamthöhe von 1500 (S), 3000 (M) oder 4000 (L) Euro pro Fahrzeug inklusive.



Ebenfalls neu ist der Reifenschutz für Pneus, die nicht älter als zwölf Monate sind. Bei einer Reifenpanne stellt der ADAC TruckService bis zu vier Neureifen bis jeweils 500 Euro pro Jahr, die noch vor Ort aufgezogen werden.



Zudem greift der Vertragsschutz bei Verlust von Fahrereigentum aus dem Cockpit. Im Fall von Diebstahl, Feuer oder Unfall ist die Wiederbeschaffung bis zu einem Wert von 1000 (M) beziehungsweise 2000 (L) Euro pro Fahrzeug und Jahr gedeckt.



„Wo immer in Europa Nutzfahrzeuge liegen bleiben, der ADAC TruckService ist mit seinem Netz aus über 5500 Werkstätten vor Ort und sorgt für schnelle Hilfe. Das ist auch beim neuen Fahrzeugschutz garantiert", betont Christoph Walter, Vorsitzender der Geschäftsführung des ADAC TruckService. „Darüber hinaus haben unsere Kunden jetzt deutlich mehr Wahlmöglichkeiten, um ihren Schutz flexibel anzupassen und damit unnötige Folgekosten vermeiden."



Kunden des bisherigen ADAC TruckService Pannenschutz können auf Anfrage in den besseren Tarif wechseln. Die Preise beginnen bei 169 Euro jährlich für Trailer und 439 Euro für Zugmaschinen und sind damit rund fünf Prozent günstiger als die vergleichbaren Leistungen des bisherigen Pannenschutzes. Sparen lässt sich mit dem Kombipaket für Trailer und Zugmaschine. (dpp-AutoReporter/wpr)