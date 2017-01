Kia-Flaggschiff Sorento als üppiges Sondermodell

Kia bietet das hoch ausgestattete Sondermodell ‚Masterpiece‘ des großen SUV Sorento an. Es tritt in schwarzmetallic mit Exterieur-Akzenten wie Trittbrettern mit Aluminiumauflage, Sportendschalldämpfer aus Edelstahl mit Karbon-ummantelten Endrohren und 20-Zoll-Leichtmetallfelgen auf.



Die Sicherheitsausstattung des Sondermodells beinhaltet serienmäßig autonomen Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Frontkollisionswarner, Spurhalteassistent, Spurwechselassistent, Querverkehrswarner und Verkehrszeichenerkennung.



Innen gibt es schwarzes Alcantara vom Dachhimmel über die -säulen bis zum Schaltsack - passend zur schwarzen Lederausstattung. Nutzenneutrale Gimmicks sind Logo-Prägungen in Kopfstützen und Mittelarmlehne, -Projektion als Einstiegsbeleuchtung an allen vier Türen und eine durchnummerierte Plakette ‚Nr. X von 200‘ am Armaturenbrett.



Die luxuriöse Serienausstattung beinhaltet unter anderem Achtzoll-Kartennavigation mit Premium-Soundsystem und digitalem Radioempfang (DAB/ DAB+), die Smartphone-Schnittstellen Android Auto und Apple CarPlay, zehnfach elektrisch einstellbaren Fahrersitz mit ausfahrbarer Oberschenkelauflage, achtfach elektrisch einstellbaren Beifahrersitz, Sitzventilation vorn, LED- Fußraumbeleuchtung, Panoramadach, Rundumsichtkamera, ‚intelligentes‘ Parksystem zum Parallel- und Quereinparken sowie Parallelausparken, induktive Ladestation für Smartphones, sensorgesteuerte elektrische Heckklappe, Xenonscheinwerfer, adaptives Kurvenlicht und LED-Nebelscheinwerfer. Optional werden eine dritte Sitzreihe, abnehmbare Anhängerkupplung und Standheizung mit Fernbedienung angeboten.



Für kraftvollen Antrieb sorgt ein 2,2-Liter-Turbodiesel zu 147 kW/200 PS und 441 Nm maximalem Drehmoment, der sich mit durchschnittlich 6,6 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer begnügen soll. Die Sechsstufen-Automatik ist mit einer Fahrprogrammwahl ausgerüstet.



Der auf 200 Exemplare limitierte Kia Sorento 2.2 CRDi Masterpiece verfügt über Allradantrieb und eine Sechsstufen-Automatik, basiert auf der Topversion Platinum Edition und kostet 60.990 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)