Bosch übernimmt Entwicklungsdienstleister ITK

Bosch stärkt sein Geschäft mit individuellen System- und Softwareentwicklungen und hat die ITK Engineering AG in Abstatt/Rülzheim und deren Auslandsgesellschaften nach Freigabe der Kartellbehörden übernommen. ITK Engineering bietet mit seinen mehr als 900 Mitarbeitern maßgeschneiderte Entwicklungs- sowie Beratungsleistungen für Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen in zahlreichen Branchen. „Mit der Übernahme von ITK Engineering stärken wir unsere Position im weltweiten Wachstumsmarkt der Entwicklungsdienstleistungen und ergänzen unser Produktportfolio in idealer Weise", sagt Dr. Markus Heyn, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart.



Der Geschäftsbetrieb von ITK Engineering wird zukünftig unter dem Namen ITK Engineering GmbH in einer eigenen Rechtseinheit, unter eigenständiger Marke und mit von Bosch getrenntem Entwicklungsbereich fortgeführt. Die Vorstände Michael Englert und Dr. Helmuth Stahl werden weiterhin die Geschäfte des Unternehmens leiten. (dpp-AutoReporter/wpr)