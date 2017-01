Opel mit bestem Deutschland-Ergebnis seit fünf Jahren

Opel hat 2016 auf dem wichtigen deutschen Heimatmarkt das beste Pkw-Verkaufsergebnis und den höchsten Marktanteil seit 2011 erreicht. Dank der erfolgreichen Modelloffensive konnte der Rüsselsheimer Hersteller die Neuzulassungen 2016 um rund 14.500 Einheiten oder umgerechnet gut sechs Prozent auf knapp 244.000 Fahrzeuge steigern, womit der Marktanteil auf 7,3 Prozent zulegte.



Erfolgsgarant war der neue Opel Astra, Europas ‚Auto des Jahres 2016‘, der im vergangenen Jahr deutschlandweit mehr als 64.000 Käufer fand. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von knapp 19 Prozent.



Neben dem Astra hat auch die Neuauflage des kompakten SUV Mokka X neue Impulse gesetzt: Das Auto wurde mehr als 32.000 Mal verkauft und verteidigte mit einem leichten Zuwachs von fast tausend Einheiten trotz des Modellwechsels seine Spitzenposition im SUV-B-Segment. Im November und Dezember war der Mokka X sogar über alle SUV-Segmente hinweg die Nummer eins in Deutschland.



Opel-Deutschlandchef Jürgen Keller: „Das vergangenen Jahr war ein voller Erfolg für Opel in Deutschland. 2017 werden wir mit unserer Modelloffensive mit sieben neuen Modellen nahtlos daran anknüpfen. Unsere Neuzugänge wie das Flaggschiff Insignia und die beiden CUVs Crossland X und Grandland X werden unsere Verkäufe weiter antreiben."



Auch bei den leichten Nutzfahrzeugen legte Opel im Jahr 2016 kräftig zu: Die Neuzulassungen stiegen um fast 1500 Einheiten oder elf Prozent auf knapp 15.000 Fahrzeuge - der beste Wert seit zehn Jahren. Der Marktanteil erreichte damit 4,1 Prozent. (dpp-AutoReporter/wpr)