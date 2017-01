Kia zeigt Neuauflage des Picanto

Der Kia Picanto wird die Premiere der dritten Generation auf dem Genfer Autosalon (9. bis 19. März 2017) feiern. Vorab hat der südkoreanische Hersteller erste Bilder des Kleinwagens veröffentlicht, das im zweiten Quartal 2017 auf den Markt kommen wird. Er wurde von den Designzentren in Namyang/Korea und Frankfurt kreiert. Kraftvolle Karosserielinien und elegant geformte Oberflächen sollen dem neuen Picanto ein energischeres Auftreten verleihen als bisher. Auch der etwas längere Radstand (2,40 Meter, plus 15 mm) trägt zur selbstbewussteren Haltung bei.



Das Interieur verfügt über neue Hightech- und Komfortelemente. Ein besonders markantes Element ist der Touchscreen des neuen Infotainmentsystems, der über die Zentralkonsole hinausragt und daher leicht abzulesen ist. Durch unterschiedliche Farbvarianten des Innenraums bietet die dritte Picanto-Generation den Käufern zudem einfache Möglichkeiten der Individualisierung.



Der neue Kia Picanto übertrifft sowohl beim Platzangebot in der Kabine als auch beim Gepäckraumvolumen viele andere Modelle seines Segments. Ermöglicht wird das durch die extrem raumsparende Bauweise des neuen Modells, das trotz des erweiterten Radstands seine kompakten Dimensionen bewahrt hat. Mit einem kürzeren Frontüberhang und einem etwas längeren Hecküberhang hat es mit 3595 mm die gleiche Länge wie der Vorgänger. (dpp-AutoReporter/wpr)