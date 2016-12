Toyota präsentiert eine neue Antriebsstrang-Generation

Toyota hat eine neue Generation effizienter und leistungsstarker Motoren sowie fortschrittlicher Getriebe entwickelt. Auch sein Hybridsystem hat das Unternehmen nochmals verbessert. Die Einführung dieser Antriebseinheiten startet bereits im kommenden Jahr - und soll bis 2021 auf einen Großteil der Modelle ausgedehnt werden. Den Auftakt hierfür bildet die ‚Toyota New Global Architecture (TNGA)‘. Die modulare Plattform soll Handling und Komfort unter anderem durch aufwändigere Achskonstruktionen und eine steifere Karosseriestruktur verbessern. Dank einer flacheren Motorhaube und einem niedrigeren Schwerpunkt bietet sich künftig mehr Gestaltungsspielraum beim Design. Das erste TNGA-Modell ist der Toyota Prius IV.



Daneben arbeiteten die Japaner am Antriebsstrang. Die neuen, modularen Bauteile sind leichter und kompakter als ihre Vorgänger und verfügen über einen niedrigen Schwerpunkt - ganz im Einklang mit der neuen Plattform. Das Ergebnis sind höchst effiziente Verbrennungsmotoren und komfortable Getriebe, die trotz allem eine zusätzliche Portion Fahrspaß vermitteln sollen. So konnte die Motorleistung um rund zehn Prozent verbessert werden, die Effizienz gar um 20 Prozent. Selbst die Fördermenge der Ölpumpe oder der Thermostat des Kühlwassers werden künftig elektronisch geregelt. Resultat: Ein extrem effizienter Verbrennungsprozess, gepaart mit sauberen Emissionen aber dennoch dynamischen Ansprechverhalten. Der neue 2,5-Liter-Motor weist zum Beispiel einen der weltweit höchsten thermischen Wirkungsgrade überhaupt auf: In benzinbetriebenen Autos beträgt er 40 Prozent, in Hybridmodellen sogar 41 Prozent.



Für die Kraftübertragung hat Toyota eine effiziente, kompakte Acht- und Zehn-Stufen-Automatik mit verminderter Reibung entwickelt. Ein neues CVT-Getriebe ist ebenfalls geplant. Toyota hat auch beim Hybridantrieb zusätzliche Varianten entwickelt.

Der Startschuss für die neue Antriebsgeneration fällt 2017; bis Ende 2021 sollen insgesamt neun Motoren in 17 Versionen, vier Getriebe in zehn Versionen, darunter ein CVT-Getriebe, sowie sechs Hybridsysteme in zehn Versionen auf den Markt kommen. In fünf Jahren sollen mindestens 60 Prozent aller verkauften Toyota und Lexus Fahrzeuge in Japan, China, Europa und den USA mit den neuen Antrieben ausgestattet sein, sodass die CO2-Flottenemissionen um mindestens 15 Prozent sinken. (dpp-AutoReporter/wpr)