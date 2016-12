Gass wird neuer Audi-Motorsportchef

Planmäßiger Stabwechsel bei Audi Sport: Zum 1. Januar 2017 übergibt Audi-Motorsportchef Dr. Wolfgang Ullrich (66) nach 23 Jahren das Amt an seinen Nachfolger Dieter Gass (53). Ullrich selbst bleibt bis Ende 2017 in beratender Funktion bei Audi Sport.



Ullrich hatte den diplomierten Ingenieur für elektromechanische Konstruktion Anfang 2012 aus der Formel 1 mit dem Ziel zu Audi zurückgeholt, ihn als seinen Nachfolger aufzubauen. Nun wird Gass alle werksseitigen Engagements von Audi leiten - aktuell die FIA Formel E und die DTM.



„Die Fußspuren, die Dr. Wolfgang Ullrich hinterlässt, sind sehr groß", sagt Dieter Gass. „Er stand 23 Jahre an der Spitze von Audi Sport und hat für das Unternehmen in dieser langen Zeit Außergewöhnliches geleistet. Neben dem weltweiten Aufbau von Partnerteams und unzähligen Meisterschaften bei den Supertourenwagen ragen die 13 Siege bei den 24 Stunden von Le Mans und viele DTM-Titel als bleibende Meilensteine heraus. Ich möchte auch den Aufbau des Kundensports bei Audi sowie den Umzug von Audi Sport in das moderne und zeitgemäße Kompetenz-Center Motorsport in Neuburg nicht vergessen. Solche Karrieren gibt es im Motorsport nur ganz selten."



„Ich habe die 23 Jahre an der Spitze von Audi Sport sehr genossen", sagt Dr. Wolfgang Ullrich. „Wir haben große Erfolge gefeiert, und ich durfte mit vielen tollen Menschen zusammenarbeiten, bei denen ich mich herzlich bedanken möchte. Dasselbe gilt für unsere Teams und Partner. Der Vorstand hat auch in schwierigen Phasen an uns geglaubt, und ich denke, wir haben dieses Vertrauen immer wieder mit tollen Siegen und Meistertiteln gerechtfertigt." (dpp-AutoReporter/wpr)