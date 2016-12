Kempf wird Chef der Opel-Produktkommunikation

Am 1. Januar 2017 tritt Jean-Philippe Kempf als Direktor der Opel Group GmbH an die Spitze der Opel-Produktkommunikation. Der 53-jährige berichtet direkt an Johan Willems, Geschäftsführer Kommunikation der Opel Group GmbH. Bereits seit Februar 2016 bekleidete Kempf diese Position zunächst kommissarisch und folgt nun auf Bernd Abel, der das Unternehmen verlassen hat.



Der Elsässer Kempf arbeitet als Journalist für die Fachzeitschriften Auto Hebdo und AutoPlus in Paris. 1991 wechselte er zu GM France und später zu Opel nach Rüsselsheim. Zwischen 2000 und 2005 war Kempf als Manager bei GM Europe für die Messeauftritte der GM-Marken zuständig und startete 2006 seine Karriere in der Produktkommunikation von Opel. In seiner neuen Position verantwortet er die Bereiche Technologie, Design, Motorsport, Klassik, Lifestyle und Editorial Services.



Seine bisherige Funktion als Group Manager der internationalen Produktkommunikation übernimmt Martin Golka. Der 39-jährige Rüsselsheimer war damit bereits interimistisch betraut und berichtet nun direkt an Jean-Philippe Kempf. Golka ist seit 2001 im Unternehmen mit verschiedenen Stationen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und After Sales. Vor seinem Wechsel in die Presseabteilung 2015 war Golka verantwortliche Produktmanager für die Adam-Familie, Opel Karl und Corsa.



Patrick Munsch (49), der die Produkt- und Markenkommunikation in Deutschland verantwortet, berichtet ebenfalls an Jean-Philippe Kempf. (dpp-AutoReporter/wpr)