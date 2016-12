Lotus Exige Sport 380: leichter Supersportler unter 100.000 Euro

Mit dem Exige Sport 380 will Lotus den hochpreisigen Supersportwagen den Kampf ansagen. Er ist eine weiter entwickelte Version des Modells Sport 350, das im begangenen Jahr eingeführt wurde. Verbesserungen gibt es bei Gewichtsreduzierung und Aerodynamik, die Motorleistung stieg weiter. Keine ausufernde Elektronik und keine Spielereien verderben das pure, unverfälschte Fahrgefühl im Exige Sport 380.



Der 3,5-Liter-V6-Kompressormotor leistet jetzt 380 PS bei 6700/min und ein Drehmoment von 410 Nm bei 5000/min. Für den Leistungsschub sorgen ein höherer Kompressor-Ladedruck durch eine veränderte Riemenscheibe, eine optimierte Kraftstoffpumpe, ein neu kalibriertes Motorsteuergerät und eine verbesserte Abgasanlage.



Mit seinem Trockengewicht von 1066 kg ist der neue reinrassige Lotus dazu bestimmt, sogenannte Supersportwagen in Leistung und Fahrverhalten herauszufordern. Der neue Exige sprintet in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bevor er bis zur Höchstgeschwindigkeit von 286 km/h weiterbeschleunigt.



Von der offenen Schaltkulisse über Carbonfaser-Elemente bis zur Michelin-Rennbereifung: Der Flachmann ist für Enthusiasten gedacht, die das echte Potenzial des Exige auskosten wollen.



Jean-Marc Gales, CEO der Group Lotus plc: „Für unser neuestes 2016er Modell haben wir uns etwas ganz Besonderes aufgehoben. Auf den Grundlagen des herausragenden Exige Sport 350 haben wir einen perfekt proportionierten und intuitiven, straßenzugelassenen Supersportwagen entwickelt, der erschwinglich ist. Mit der drastischen Gewichtsreduktion, in Verbindung mit dem Leistungszuwachs und seiner verbesserten Dynamik, haben wir etwas Außergewöhnliches geschaffen." (dpp-AutoReporter/wpr)