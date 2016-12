Detroit 2017: VW zeigt lange Version des Tiguan

Mit dem neuen Tiguan Allspace bringt Volkswagen im kommenden Jahr eine neue, spannende Ergänzung zum aktuellen Tiguan auf den Markt. Die Langversion des Bestsellers wird Anfang Januar auf der North American International Auto Show (NAIAS, 8. - 22. Januar 2017) ihre Weltpremiere feiern. Ab dem Frühsommer wird der Tiguan mit bis zu sieben Sitzen sukzessiv in den Märkten in Nordamerika, China und Europa eingeführt.



Die Europaversion des langen Tiguan erhält die Ergänzung ‚Allspace‘, während das neue Modell in Nordamerika und China als Tiguan ohne den Namenszusatz angeboten wird. Wie der Name vermuten lässt, stehen bei der neuen Langversion der Raumzuwachs und der um elf Zentimeter vergrößerte Radstand im Vordergrund. Diese ermöglichen eine größere Flexibilität im Innenraum. (dpp-AutoReporter/wpr)