Hyundai und Mazda siegen beim Auto Bild-Qualitätsreport

Die japanische Marke Mazda und die südkoreanische Hyundai teilen sich beim Qualitätsreport 2016 der Automobilzeitschrift ‚Auto Bild‘ den Sieg. Zum zweiten Mal in Folge liegt mit einer Gesamtnote von 2,14 Mazda vorn. Seit Einführung der neuen Fahrzeuggeneration im Jahr 2012 ging es von Rang drei 2013 über Rang zwei 2014 bis zu den ersten Plätze 2015 und 2016.



Hyundai liegt innerhalb von sieben Jahren zum dritten Mal im Markenvergleich bei Produktqualität und Zufriedenheit seiner Kunden vorn - nach 2010 und 2011.



Deutschlands auflagenstärkste Autozeitschrift Auto Bild beurteilt seit 2001 in ihrem Qualitätsreport Langzeitqualität und Zuverlässigkeit der wichtigsten Automarken - und auch, wie zufrieden die Kunden mit ihren Fahrzeugen sind. Dafür wertet die Zeitschrift alle Rückrufe und Nachbesserungen aus, die im Laufe des Jahres notwendig werden, und zieht die Ergebnisse der gesetzlichen Hauptuntersuchung aus dem TÜV-Report heran. Aus eigenem Datenbestand fließen die Ergebnisse der 100.000-Kilometer-Dauertests in die Gesamtnote ebenso ein wie die der Werkstatt-Tests.



Der Auto Bild-Kummerkasten, an den sich Leser mit ihren Problemen wenden können, gibt ein gutes Spiegelbild über die Zufriedenheit der Autokäufer, aber auch über häufiger vorkommende Mängel. Eine Umfrage, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Forsa bei 8575 Autobesitzern, analysiert die Kundenzufriedenheit. Schließlich bewertet Auto Bild noch die Dauer und Ausgestaltung von Gewährleistung und Garantien, in deren Genuss Neuwagenkäufer kommen. (dpp-AutoReporter/wpr)