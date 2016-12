Erste Audi RS 3 LMS übergeben

Die Audi Sport GmbH (vormals: quattro GmbH) hat die ersten zwei Audi RS 3 LMS ausgeliefert. Stephan Winkelmann, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH, und Chris Reinke, Leiter von Audi Sport customer racing, übergaben die neuen TCR-Tourenwagen, die bereits Mitte Januar 2017 beim 24-Stunden-Rennen von Dubai in die Saison starten sollen.



Der Audi RS 3 LMS wurde für die boomende TCR-Tourenwagen-Kategorie entwickelt, für die es weltweit immer mehr Einsatzgebiete gibt. Dazu zählt inzwischen ebenfalls die neue TCR Middle East, die im Rahmen des 24-Stunden-Rennens in Dubai vom 12. bis 14. Januar 2017 ihre Premiere feiert. Auch für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und die VLN-Langstreckenmeisterschaft wurden gerade eigene Klassen für TCR-Tourenwagen etabliert.



Der Audi RS 3 LMS stellt den Kundensport bei Audi auf eine noch breitere Basis. Zusammen mit dem GT3-Sportwagen Audi R8 LMS, der in seinem Segment Marktführer ist, bietet die Audi Sport GmbH erstmals zwei Kundensport-Rennwagen parallel an. Ein 243 kW/330 PS starker Vierzylinder-Zweiliter-TFSI-Motor beschleunigt den Audi RS 3 LMS in rund 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Netto-Kaufpreise: für die TCR-Variante mit sequenziellem Sechsgang-Renngetriebe 129.000 Euro; zudem bietet die Audi Sport GmbH eine TCR-Version mit S tronic-Direktschaltgetriebe für 109.000 Euro und eine Clubsport-Variante für 99.000 Euro an, die die Einsatzmöglichkeiten des RS 3 LMS noch erweitern. (dpp-AutoReporter/wpr)