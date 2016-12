Rallye-Weltmeister Ogier fährt 2017 Ford Fiesta

Die vierfachen Weltmeister Sébastien Ogier (32) und Beifahrer Julien Ingrassia (37) gehen 2017 mit dem komplett neuen Fiesta RS WRC in der Rallye-WM an den Start. Ogier hat den neuen Fiesta RS WRC mit einem 1,6 Liter großen Ford EcoBoost-Turbo Ende November in Wales getestet und zeigte sich von der Neuentwicklung beeindruckt.



In der kommenden Saison, die bereits am 19. Januar mit der Rallye Monte Carlo beginnt, wollen die Franzosen mit dem rund 380 PS starken World Rally Car der jüngsten Generation ihren Titel in der Topklasse verteidigen. Der deutsche WM-Lauf steht vom 17. bis 20. August auf dem Programm. Den zweiten Turbo-Allradler auf Basis von Europas meistverkauftem Kleinwagen pilotiert Ott Tänak (29). An der Seite des Esten, den Rallye-Fans weltweit zum ‚Fahrer des Jahres 2016‘ gewählt haben, liest mit Martin Järveoja (29) ein neuer Copilot den Aufschrieb vor.



M-Sport hat Ford von 1997 bis 2012 als offizielle Werksabordnung in der WRC vertreten und dabei neben zahlreichen Laufsiegen zwei Hersteller-Weltmeisterschaften errungen. Ford steht dem Team weiterhin als Partner der verschiedenen Rallye-Programme vom Fiesta R2 über den Fiesta R5 bis hin zum Fiesta RS WRC zur Seite und versorgt M-Sport zum Beispiel mit Rohkarossen aus Kölner Fertigung. Konstruktion, Entwicklung und Einsatz des neuen World Rally Cars liegt in den Händen von M-Sport. (dpp-AutoReporter/wpr)