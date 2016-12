Neues Hella-Entwicklungszentrum entsteht in Sindelfingen

Die Hella KGaA Hueck & Co., einer der weltweit führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, hat die Standortentscheidung für ein neues Entwicklungszentrum für automobile Lichttechnik in Süddeutschland getroffen. Der Standort wird in Sindelfingen, rund 20 Kilometer von Stuttgart entfernt, aufgebaut. Das neue Entwicklungszentrum stellt eine Ergänzung zum Leitstandort Lippstadt/Westfalen dar und soll dazu beitragen, der wachsenden Nachfrage nach innovativen Beleuchtungslösungen sowie der starken Präsenz der Automobilindustrie in Süddeutschland gerecht zu werden. Die Eröffnung des neuen Standortes ist für Februar 2017 geplant.



Zur Eröffnung des Entwicklungszentrums wird Hella mit einem Team von rund 25 Mitarbeitern beginnen, perspektivisch soll die Zahl der Entwickler in Sindelfingen in den kommenden Jahren auf über 100 Beschäftigte ansteigen. Im Geschäftsbereich Licht entwickelt und produziert Hella Scheinwerfer, Heckleuchten, Signalleuchten, Innenleuchten und Lichtelektronik-Komponenten.



Neben dem weltweiten Leitentwicklungsstandort für Lichttechnik am Unternehmenssitz in Lippstadt betreibt Hella weitere Entwicklungszentren in China, Indien, den USA, Mexiko, der Slowakei, Slowenien und Tschechien. Der Umsatz des Geschäftsbereichs Licht lag im Geschäftsjahr 2015/2016 bei mehr als 2,7 Milliarden Euro. Damit gehört Hella zu den weltweit führenden Anbietern für automobile Lichttechnik. (dpp-AutoReporter/wpr)