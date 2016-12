Erster Audi on demand Standort in Deutschland

Der komfortabelste Weg vom Rollfeld zum Geschäftstermin: Mit dem Premium Mobilitätsservice Audi on demand können Fluggäste am Münchner Airport künftig ihre Reise mit den neuesten Modellen der Marke fortsetzen. Anspruchsvolle Reisende und Fans von Audi erwartet eine Flotte exklusiv ausgestatteter Automobile - vom Design-Coupé bis zum High Performance Erlebnis von Audi Sport. Nutzer können die Audi Modelle über eine Web App buchen und direkt an der myAudi Sphere am Terminal übernehmen. Die bayerische Landeshauptstadt ist damit der erste deutsche Standort von Audi on demand.



Mit dem Service bietet Audi einen sehr flexiblen und kundenorientierten Zugang zu Premium-Mobilität. Nutzer können sich je nach Interesse für ein konkretes Wunschauto entscheiden und ihren Audi auf Zeit bereits ab einer Dauer von einer Stunde buchen. Der Tarif wird dabei stundengenau abgerechnet und hat keine Kilometerbegrenzung. Bei Audi on demand stehen vor allem Neuheiten der Marke zur Wahl, die erst kürzlich Premiere feierten. Mit hochkarätigen Top-Modellen und umfassender Ausstattung an innovativen Technologien macht Audi on demand den Flughafentransfer zu einem besonderen Fahrerlebnis.



Seit Frühjahr 2015 ist San Francisco der weltweit erste Standort für den Premium-Mobilitätsservice. Sein Anspruch, Flexibilität und Exklusivität zusammenzubringen, trifft bei Premium-Kunden auf überdurchschnittlich positive Resonanz. 90 Prozent der Nutzer von Audi on demand in den USA sehen ihre Erwartungen übertroffen.



Audi on demand ist eines von vier innovativen Nutzungsmodellen der Marke: Audi select, das über eine Komplettrate den Wechsel zwischen verschiedenen Modellen beinhaltet, Audi at home, eine Mobilitätslösung für gehobenes Wohnen in Megacities sowie Audi shared fleet als intelligentes Dienstwagen-Management. Anschließend an ihre erfolgreiche Testphase in ausgewählten Märkten bringt Audi die Services nun sukzessive in die internationalen Märkte - zuletzt Audi at home in Hongkong, Audi shared fleet in USA und Audi select in Dänemark.



Am Flughafen München ist die Mitte 2016 neu eröffnete myAudi Sphere zentraler Hub für Audi on demand. Hier können Kunden ihr Automobil auch persönlich buchen, sich von Audi-Experten beraten lassen und darüber hinaus digitale Innovationen aus der Vertriebswelt von Audi erleben. (dpp-AutoReporter/wpr)