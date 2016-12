Ford Mustang Black Shadow: Sondermodell für Europa

Ford präsentiert mit dem Mustang Black Shadow Edition eine neue Sonderedition seines Pony Cars. Das ausschließlich als Coupé erhältliche Sondermodell ist ab Januar 2017 in Verbindung mit dem 310 kW/421 PS starken 5,0-Liter-V8 bei den deutschen Ford Händlern bestellbar. Es kann wahlweise mit manueller Sechsgang-Schaltung oder einem sechsgängigen Automatikgetriebe mit Schaltwippen am Lenkrad kombiniert werden.



Die umfangreiche Serienausstattung beinhaltet Parksensoren, klimatisierte Sitze für Fahrer und Beifahrer sowie ein Premium-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern und einem leistungsfähigen Subwoofer im Kofferraum. Die schwarze Polsterung in Lederoptik mit Ziernähten am Armaturenträger und passenden Türeinsätzen unterstreicht zusätzlich den Premium-Charakter dieser Sonderedition. Ebenfalls serienmäßig: das schwarze Pony-Emblem im GT-Kühlergrill, spezielle 19-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Y-Design und schwarze Zierstreifen, die sich über den markanten Powerdome auf der Motorhaube sowie entlang der Fahrzeugflanke ziehen. Schwarze 5,0-Liter-Embleme runden den sportlichen Auftritt des Mustang Black Shadow Edition ab.



Zur Serienausstattung gehört darüber hinaus auch das moderne Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink, 8-Zoll-Touchscreen und Navigationssystem. Besonderes Komfortdetail von Ford SYNC 3: Nach einem Knopfdruck genügen Kommandos wie „Ich brauche Kaffee", „Ich muss tanken" oder „Ich suche einen Parkplatz", um sich zum Beispiel zu einem nahegelegenen Café, Tankstelle oder Parkhaus leiten zu lassen. Gleiches gilt für Bahnhöfe, Flughäfen und Hotels. Das System ist kompatibel zu Apple CarPlay und Android Auto. Das System beinhaltet auch Ford SYNC mit AppLink, mit dem Smartphone-Apps per Sprachbefehl gesteuert werden können.



Ford bietet den Sportwagen mit 2,3 Liter großem Vierzylinder als Mustang und als Mustang GT mit klassischem 5,0-Liter-V8 als Coupé oder Cabriolet an. Die jüngste Mustang-Generation stieg gleich in ihrem Debütjahr zum meistverkauften Sportwagen der Welt auf. Rund 110.000 Fastback und 30.000 Cabriolets konnte Ford zwischen Januar und Dezember 2015 global absetzen.



In Europa verkaufte Ford seit dem Marktstart im Sommer 2015 rund 23.000 Exemplare des Sportwagens; zwei Drittel der Kunden entschieden sich für das Coupé. 64 Prozent der Käufer wählten den 310 kW/421 PS starken Achtzylinder. In Verbindung mit dieser Maschine und manueller Sechsgang-Schaltung durchbricht der Mustang GT die 100-km/h-Grenze bei Bedarf aus dem Stand in 4,8 Sekunden. Der 2,3 Liter große EcoBoost-Turbo findet insbesondere südeuropäische Fans. (dpp-AutoReporter/wpr)