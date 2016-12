Renault: Reservierungsstart für Alpine-Startserie

Launch für eine Legende: Ab sofort können Kunden die exklusive ‚Première Edition‘ der neuen Alpine reservieren. Die Sonderauflage ist auf 1955 Exemplare beschränkt und wird ab Ende 2017 ausgeliefert. Alpine Fans können ihr exklusives Exemplar der neuen Alpine ‚Première Edition‘ mit einer App reservieren, die auf alpinecars.com zum Download bereitsteht. Der Preis des Sportwagens wird zwischen 55.000 und 60.000 Euro liegen. Die verbindliche Bestellung erfolgt mit der Anzahlung von 2000 Euro. Das Modell ist in Alpineblau, Schwarz oder Weiß erhältlich und wird ab Ende 2017 ausgeliefert. Die Sportwagengene der legendären Alpine A110 trägt auch das neue Serienmodell in sich: In weniger als 4,5 Sekunden beschleunigt die Alpine von 0 auf 100 km/h.



„Die Marke Alpine hat mit ihrem eleganten Design, ihrer Agilität und aufgrund ihrer großen Erfolge im Rennsport die Automobilwelt entscheidend mitgeprägt", sagt Michael van der Sande, Managing Director bei Alpine. „Die Ankündigung des neuen Serienmodells hat unter Sportwagenenthusiasten weltweit enormes Interesse ausgelöst. Diesen Fans der Marke Alpine wollen wir es ermöglichen, sich frühzeitig ihr exklusives Exemplar zu reservieren."



Der neue Alpine-Seriensportwagen erweckt die legendäre Marke zu neuem Leben, die Jean Rédélé im Jahr 1955 gegründet hat. Um an diesen Meilenstein im Motor- und Rallyesport zu erinnern, ist die Startserie auf 1955 Exemplare limitiert. Dabei handelt es sich um die ersten Modelle, die in der Produktionsstätte im französischen Dieppe vom Band laufen. Kunden können bei der Reservierung je nach Verfügbarkeit die gewünschte Fabrikationsnummer ihres Autos wählen. Diese wird dann auf einer Plakette an der Mittelkonsole eingraviert. (dpp-AutoReporter/wpr)