Busfahrerin ist Heldin der Straße 2016

Marzena Szojda aus Wittingen in Niedersachsen ist von Goodyear und dem Automobilclub von Deutschland (AvD) als ‚Held der Straße des Jahres 2016‘ ausgezeichnet worden. Damit erhielt erstmals eine Frau diesen Titel.



Die Busfahrerin Marzena Szojda hat das Eishockeyteam der Grizzlys Wolfsburg durch ihr beherztes Eingreifen vor einem katastrophalen Busunfall bewahrt, nachdem der Fahrer am Steuer einen Schlaganfall erlitten hatte. Für ihren mutigen und besonnenen Einsatz ist sie im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin geehrt worden. Staatssekretärin Dorothee Bär und die Jury überreichten stellvertretend für Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, dem Schirmherren der Verkehrssicherheitsaktion, die Auszeichnung. (dpp-AutoReporter/wpr)