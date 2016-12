Volkswagen Truck & Bus investiert in Brasilien

VW Caminhões e Ônibus hat das größte Investitionspaket der Firmengeschichte beschlossen. Die brasilianische Nutzfahrzeugmarke von Volkswagen Truck & Bus wendet in den nächsten fünf Jahren einen Betrag von umgerechnet rund 420 Millionen Euro für neue Modelle, die Modernisierung des Werks in Resende/BR und die Entwicklung von Connectivity-Services auf.



VW-Vorstand Andreas Renschler glaubt, „trotz der gegenwärtigen Marktsituation an Brasilien als wichtigen Markt für Lkw und Busse. Brasilien war immer ein Kernmarkt für die deutsche Wirtschaft und wird es auch wieder sein. Und damit wir darauf vorbereitet sind, nehmen wir jetzt das Geld dafür in die Hand. Der gesamten Region Lateinamerika kommt in unserer Wachstumsstrategie eine große Bedeutung zu." Volkswagen Caminhões e Ônibus ist 13 Jahre in Folge Marktführer beim Verkauf von Lkw in Brasilien. (dpp-AutoReporter/wpr)