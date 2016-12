Neue Antriebsvariante für Audi TT: 2.0 TDI auch als Allradler

Weltweit ist jeder zweite verkaufte Audi TT ein quattro. Nun gibt es auch den erfolgreichen Zweiliter-Diesel, der seit Einführung der dritten TT-Generation mit Frontantrieb im Programm steht, in der Allradversion. Die Kraftübertragung übernimmt das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic. Mit dieser Kombination bieten Coupé und Roadster agile Fahrleistungen bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch.



Der quattro-Antrieb nutzt zur Verteilung der Momente auf beide Achsen eine elektrohydraulische Lamellenkupplung. In vielen alltäglichen Fahrsituationen überträgt sie die Motorkräfte überwiegend auf die vorderen Räder. Falls dort die Traktion nachlässt, leitet die Kupplung die Momente innerhalb weniger Millisekunden stufenlos an die Hinterachse.

Im Grenzbereich arbeitet der quattro-Antrieb eng mit der radselektiven Momentensteuerung, einer intelligenten Softwarefunktion der elektronischen Stabilisierungskontrolle ESC, zusammen. Sie macht das Handling durch gezielte, feindosierte Bremseingriffe an den kurveninneren Rädern noch flüssiger und stabiler. Auf einer Fahrbahn mit niedrigem Reibwert erlaubt der permanente Allradantrieb sogar kontrollierte, sichere Drifts.



Das Management der Kupplung ist in das optionale Fahrdynamiksystem Audi drive select eingebunden. Damit verändert der Fahrer den Charakter seines TT in den Modi comfort, auto, dynamic, efficiency und individual. Neben der Regelung des Allradsystems beeinflusst Audi drive select die Arbeitsweise des Gaspedals, der Lenkunterstützung und der S tronic. Darüber hinaus bindet es mehrere optionale Bausteine ein, wie die adaptive Dämpferregelung Audi magnetic ride und die Komfortklimaautomatik.



Für die starke Performance des Audi TT sorgt neben dem quattro-Antrieb die souveräne Kraftentfaltung des Vierzylinder-Diesel. Er schöpft aus 1968 cm³ Hubraum 135 kW/184 PS und setzt sein maximales Drehmoment von 380 Nm zwischen 1750 und 3250/min frei. Mit bis zu 2000 bar spritzt die Common-Rail-Anlage den Kraftstoff durch Achtloch-Düsen ein. Der hohe Druck ermöglicht eine feine Zerstäubung und damit eine effiziente und emissionsarme Verbrennung.



Das TT Coupé 2.0 TDI quattro S tronic beschleunigt in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 234 km/h Höchstgeschwindigkeit; auf 100 Kilometern soll es nach dem NEFZ-Messverfahren 5,2 Liter Dieselverbrauchen (137 Gramm CO2/km). Der frontangetriebene Zweiliter-Diesel mit Sechsgang-Handschalter bleibt weiterhin im Programm. Die Allradversion mit S tronic ist ab sofort bestellbar - ab 41.250 Euro für das TT Coupé und ab 43.650 Euro für den TT Roadster. Die ersten Auslieferungen erfolgen Anfang 2017. (dpp-AutoReporter/wpr)