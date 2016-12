Jubiläum in Oxford: Drei Millionen Mini produziert

15 Jahre nach dem Fertigungsstart erreicht das traditionsreiche britische Werk einen weiteren Meilenstein in seiner Geschichte - als Jubiläumsfahrzeug rollt ein Mini John Cooper Works Clubman vom Band. Zum 100-jährigen Bestehen von BMW und 15 Jahre nach dem Relaunch der Marke Mini wird im Werk Oxford ein weiteres Jubiläum gefeiert. Seit Beginn der Fertigung im Jahr 2001 wurden an dem traditionsreichen Standort drei Millionen Einheiten des modernen Mini produziert. Als Jubiläumsfahrzeug rollte in Oxford ein Mini John Cooper Works Clubman vom Band, das erste Modell, das die vom Rennsport inspirierte Antriebs- und Fahrwerkstechnologie von John Cooper Works mit der neuen Ausführung des Allradantriebs ALL4 kombiniert.



Seit 2001 wurden die Fertigungskapazitäten im Werk Oxford von anfänglich rund 300 auf fast 1000 Einheiten pro Tag gesteigert - von mehr als 4500 Mitarbeitern. Rund 80 Prozent sind für den Export in mehr als 110 Länder bestimmt.



Sowohl auf der Heimatinsel Großbritannien als auch international verzeichnet Mini seit 15 Jahren Absatzrekorde. Wurden im ersten Jahr der Produktion noch knapp 40 000 Mini weltweit verkauft, stieg diese Zahl bis 2015 bereits auf annähernd 340 000 Einheiten an. Drei britische Fertigungsstandorte sind an der Produktion beteiligt. In Hams Hall nahe Birmingham werden Motoren gefertigt, in Swindon Pressteile und Karosseriekomponenten wie Türen und Klappen. Zusammengefügt werden alle Bestandteile im mehr als 100 Jahre alten Werk Oxford, das die Bereiche Karosseriebau, Lackierung und Montage umfasst.



Die BMW Group hat seit dem Jahr 2000 bereits mehr als 1,75 Milliarden Pfund in die drei Fertigungsstätten auf der britischen Insel investiert. Allein in Oxford entstanden seitdem unter anderem eine Lackierstraße, eine High-Tech-Karosseriefertigung, neue Montageeinrichtungen, ein Logistik-, Ausbildungs- und ein Qualitätssicherungszentrum.



Aktuell laufen in Oxford sowohl der neue Mini 3-Türer als auch der neue Mini 5-Türer sowie der neue Mini Clubman einschließlich der allradgetriebenen Modellvarianten vom Band. Darüber hinaus ist das Werk der Entstehungsort für sportliche John Cooper Works-Modelle. (dpp-AutoReporter/wpr)