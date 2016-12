Sondermodell Škoda Yeti Drive mit hohem Preisvorteil

Anfang 2017 startet das Kompakt-SUV Škoda Yeti als Sondermodell ‚Drive‘. Es verfügt serienmäßig unter anderem über 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, geändete Stoffsitzbezüge, Telefon-Freisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, digitalen Radioempfang DAB+, Klimaanlage Climatronic und beheizbare Vordersitze. Die Preise für den Škoda Yeti Drive beginnen bei 23.580 Euro.



Für das Sondermodell haben die Tschechen zwei Ausstattungspakete geschnürt: ,Best of Function‘ und ,Best of Infotainment‘. In Kombination mit diesen optionalen Paketen profitieren Kunden von einem Preisvorteil von bis zu 4450 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Weiteres Plus: Für den Yeti Drive gewährt Škoda fünf Jahre Garantie.



Der Yeti Drive basiert auf der Ausstattungslinie Ambition. Diese umfasst bereits höheneinstellbare Fahrer- und Beifahrersitze inklusive justierbarer Lendenwirbelstützen, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel mit integrierten Seitenblinkern, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren vorne und Geschwindigkeitsregelanlage sowie einen mittleren Rücksitz, der sich praktischerweise zum Tisch umklappen lässt. Zudem beinhaltet Ambition das Musiksystem Swing mit 5-Zoll-Touchdisplay, acht Lautsprechern, SD-Kartenslot und USB-Anschluss.



Im Yeti Drive wertet Škoda den Serienumfang um weitere beliebte Ausstattungsmerkmale auf. Äußerlich hebt sich das Sondermodell durch 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Heckleuchten, Einstiegsraumbeleuchtung in den elektrisch anklappbaren Außenspiegeln sowie getönte hintere Seiten- und Heckscheiben (Sunset) ab. Im Interieur verfügt es über spezielle Stoffsitzbezüge; Zierleisten in Dark-Brushed setzen elegante Akzente.



Für gute Sicht sorgen serienmäßige Bi-Xenonscheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inklusive LED-Tagfahrlicht, Fahrlichtassistent und Regensensor. Zu den Komfortmerkmalen an Bord zählen unter anderem die Klimaanlage Climatronic und Parksensoren vorne. Darüber hinaus umfasst die Serienausstattung das Dreispeichen-Multifunktions-Lederlenkrad, Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion und den digitalen Radioempfang DAB+. Hinzu kommen Škoda-typische ,Simply Clever‘-Features wie zum Beispiel die Mittelarmlehne vorn inklusive Ablagefach.



Škoda bietet für den Yeti Drive zwei neue Ausstattungspakete an - inklusive attraktivem Preisvorteil. Das Ausstattungspaket ,Best of Function‘ umfasst Rückfahrkamera, variablen Ladeboden, Vorbereitung für die Anhängerkupplung, Gepäcknetztrennwand und Müdigkeitserkennung. Mit dem Ausstattungspaket ,Best of Infotainment‘ halten das Navigationssystem Amundsen, Sprachsteuerung, Soundsystem sowie die Smartphone-Schnittstellen SmartLink und Smartgate Einzug in das Kompakt-SUV. Amundsen verfügt unter anderem über ein kapazitives 6,5 Zoll großes farbiges Touchdisplay und beinhaltet Kartenmaterial für Europa. Kombiniert mit beiden Optionspaketen summiert sich der Kundenvorteil auf bis zu 4450 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.



Für den Yeti Drive stehen drei Benzinaggregate und zwei Dieselmotoren im Angebot, die dynamische Fahrleistungen mit geringem Verbrauch kombinieren. Das Leistungsangebot reicht von 81 kW/110 PS bis 110 kW/150 PS. Je nach Motorisierung stehen sowohl manuelle 5- und 6-Gang-Getriebe als auch moderne Direktschaltgetriebe (DSG) mit sechs oder sieben Gängen zur Wahl. Der Topbenziner sowie beide Dieselaggregate sind zudem mit Allradantrieb verfügbar.



Serienmäßig bietet Škoda das Sondermodell Yeti Drive mit dreijähriger Škoda-Neuwagen-Anschlussgarantie2 an. Zusammen mit der zweijährigen Herstellergarantie gilt die Gesamtgarantiezeit somit fünf Jahre beziehungsweise bis zu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern - je nachdem, was zuerst eintritt. (dpp-AutoReporter/wpr)