Im Dezember 2500 Euro sparen beim Fiat 500S

Noch bis 31. Dezember 2016 ist das sportlich ausgestattete Modell Fiat 500S zum Preis eines Fiat 500 Lounge zu haben. Zusätzlich erhalten Kunden derzeit einen Bonus in Höhe von 2000 Euro. Der Fiat 500S startet somit bis Jahresende mit einem Aktionspreis von 12.790 Euro. Das Adventsangebot gilt für alle ab Lager verfügbaren Fiat 500S, darin enthalten ist die vierjährige Fiat Garantie.



Der als Limousine und als Cabriolet mit elektrisch betätigtem Stofffaltverdeck lieferbare Fiat 500S hat serienmäßig unter anderem Sportsitze, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Nebelschweinwerfer, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel sowie das Entertainmentsystem Uconnect 7.0 HD LIVE an Bord, das über einen hochauflösenden Touchscreen mit 17,8 Zentimeter Bildschirmdiagonale gesteuert wird. Die exklusive Optik wird bestimmt von spezifischen Stoßfängern, Seitenschwellern und dem Dachspoiler. Darüber hinaus sind die Griffe von Türen und Heckklappe und die Abdeckkappen der Außenspiegel dunkel satiniert. Die serienmäßigen 16-Zoll-Leichtmetallräder sind in Mattschwarz lackiert.



Zur Wahl stehen vier wirtschaftliche Euro 6-Motoren: der Turbodiesel 1.3 16V MultiJet 70 kW/95 PS sowie die drei Benziner 1.2 8V 51 kW/69 PS und 0.9 TwinAir mit 63 kW/85 PS oder auch mit 77 kW/105 PS. Kombiniert werden die Motoren mit Handschaltgetrieben mit fünf oder sechs Gängen oder dem automatisierten Schaltgetriebe Dualogic. (dpp-AutoReporter/wpr)