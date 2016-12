Honda Clarity Fuel Cell kommt nach Europa

Die ersten sechs Exemplare des Honda Clarity Fuel Cell sind in Europa eingetroffen. Die Brennstoffzellenfahrzeuge werden an Kunden in London und Kopenhagen ausgeliefert und kommen im Rahmen des ‚HyFIVE‘-Projekts (Hydrogen for Innovative Vehicles) zum Einsatz, das die Bekanntheit und Akzeptanz der Brennstoffzellentechnologie sowie den Aufbau einer Infrastruktur in Europa fördern will.Nach Abschluss der Einführungsphase werden 185 Brennstoffzellenfahrzeuge von fünf Automobilherstellern an Privat- und Firmenkunden in Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden ausgeliefert.



Mit dem Clarity Fuel Cell hat Honda das weltweit erste Serienmodell einer Limousine entwickelt, bei dem der gesamte Brennstoffzellenantrieb im Motorraum platziert ist, sodass im Fahrgastraum bis zu fünf Personen Platz finden. Bei einem kürzlich von der US-Umweltschutzbehörde EPA durchgeführten Test erzielte das Fahrzeug eine effektive Reichweite von 589 km - mehr als jedes andere emissionsfreie Serienmodell.



Der Clarity Fuel Cell unterstreicht Hondas angekündigtes Ziel, bis 2030 zwei Drittel der Modelle mit Brennstoffzellen-, Elektro- oder Hybridtechnologie auszurüsten. (dpp-AutoReporter/wpr)