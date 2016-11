Ekström und EKS sind die Rallycross-Weltmeister 2016

Mattias Ekström und sein privates Rallycross-Team EKS sind Teamweltmeister in der FIA-Rallycross-WM. Nachdem der Schwede beim vorletzten Lauf der Saison vorzeitig den Fahrertitel gewonnen hatte, triumphierte EKS beim auch durch die Wetterbedingungen dramatischen Saisonfinale im argentinischen Rosario.



Der Audi-Werksfahrer in der DTM sagt: „Dieser Titel bedeutet dem Team und mir extrem viel. Er zeigt, dass wir alle zusammen fantastische Arbeit geleistet haben - nicht nur in diesem Jahr. Als wir vor drei Jahren mit EKS angefangen haben, gab es gar nichts. Jetzt sind wir Fahrer- und Teamweltmeister und viele Momente werde ich immer in Erinnerung behalten. Wir haben uns auch gegen die Werksteams von Peugeot und Ford durchgesetzt."



Seit dem Saisonauftakt in Portugal lag die Mannschaft in der Gesamtwertung an der Spitze und gab diese Führung bis zum Titelgewinn 225 Tage später nicht mehr ab. Gemeinsam gewannen Ekström und Toomas Heikkinen 44 ihrer insgesamt 131 Rennen. Viermal stand Ekström im Laufe der Saison ganz oben auf dem Podium, öfter als jeder andere Pilot in der Rallycross-WM 2016. Bei den 12 Läufen in Europa, Kanada und Argentinien feierte EKS fünf weitere Podestplätze - Höhepunkt war der Doppelsieg im Rahmen der DTM in Hockenheim. (dpp-AutoReporter/wpr)