Mazda führt Dieselfahrzeuge in Nordamerika ein

Der neue Mazda CX-5 erhält in den USA und Kanada in der zweiten Jahreshälfte 2017 mit dem 2,2-Liter ‚Skyactiv-D‘ Diesel eine besonders wirtschaftliche und saubere Antriebsoption. Die Neuauflage des Kompakt-SUV ist damit das erste Mazda-Modell mit Dieselmotor auf dem nordamerikanischen Automobilmarkt.



Das Triebwerk erfüllt dank modernster Technologie die strengen Abgasgrenzwerte Nordamerikas und macht den neuen Mazda CX-5 dort zu einem der verbrauchsärmsten Fahrzeuge seiner Klasse. Um unerwünschte Vibrationen und Verbrennungsgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren, setzt Mazda außerdem zur Optimierung der Laufkultur besondere technische Maßnahmen ein. Dabei handelt es sich um spezielle Dämpfer in den Kolbenbolzen und eine neue Verbrennungssteuerung.



Mit dem Diesel-Debüt in Nordamerika will Mazda an die erfolgreiche Einführung des Selbstzünders in Japan im Jahr 2012 mit der ersten Mazda CX-5-Generation anknüpfen. In dem stark Benziner-dominierten Markt haben mittlerweile fast 40 Prozent der verkauften Mazda-Neufahrzeuge einen Dieselantrieb. Der Marktanteil von Pkw-Dieselfahrzeugen hat sich dort seit 2012 von knapp einem Prozent bis Ende 2015 auf 5,7 Prozent erhöht. Mazda ist in Japan mit einem Anteil von 70 Prozent Marktführer im Pkw-Dieselsegment. (dpp-AutoReporter/wpr)