Mercedes B 250 e jetzt auch als Elektro-Taxi

Mit der rein elektrisch betriebenen B-Klasse B 250 e stellt Mercedes-Benz auch in der Taxibranche die Weichen in Richtung emissionsfreiem Fahren: Ab sofort kann der B 250 e mit optionalen Taxi-Sonderausstattungen individualisiert und zu Preisen ab 32.900 Euro netto ausschließlich geleast werden.



Der Mercedes-Benz B 250e wird von einem 132 kW/180 PS starken Elektromotor angetrieben; sein maximales Drehmoment wird mit 340 Newtonmeter angegeben. Bei den Fahrleistungen wird die Höchstgeschwindigkeit im Interesse der Reichweite elektronisch auf 160 km/h limitiert. Für den Standardsprint aus dem Stand auf Tempo 100 benötigt das E-Taxi 7,9 Sekunden. Den Aktionsradius gibt Mercedes mit rund 200 Kilometern an - diese Reichweite kann mit der Option ‚Range Plus‘ um bis zu 30 Kilometer erhöht werden. Serienmäßig besitzt die B-Klasse Electric Drive ein Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen. Auf die Batterie stellt Mercedes-Benz ein Zertifikat und somit ein Leistungsversprechen aus. Dieses versichert, dass technische Fehlfunktionen innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren nach Erstauslieferung oder -zulassung beziehungsweise bis zu einer Laufleistung von 100.000 Kilometern von Mercedes-Benz behoben werden.



Zur Sicherheitsausstattung gehört unter anderem das in der B-Klasse serienmäßige Sicherheitssystem ‚Collision Prevention Assist Plus‘ mit autonomer Bremsung. Es kann zur Vermeidung eines Auffahrunfalls beitragen oder die Schwere eines Unfalls zumindest reduzieren. (dpp-AutoReporter/wpr)