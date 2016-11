Lexus bietet Einsteiger-GS 200t an

Neben den beiden Hybridmodellen GS 300h und GS 450h erweitert Lexus diese Baureihe um das herkömmlicher konfigurierte Einstiegsmodell Modell GS 200t mit turbogeladenem Vierzylinder-Benzinmotor zu 180 kW/245 PS. Das maximale Drehmoment erreicht zwischen 1600 und 4400/min 350 Newtonmeter. In Kombination mit der (auch per Lenkradwippe schaltbaren)Neben den beiden Hybridmodellen GS 300h und GS 450h erweitert Lexus diese Baureihe um das herkömmlicher konfigurierte Einstiegsmodell Modell GS 200t mit turbogeladenem Vierzylinder-Benzinmotor zu 180 kW/245 PS. Das maximale Drehmoment erreicht zwischen 1600 und 4400/min 350 Newtonmeter. In Kombination mit der (auch per Lenkradwippe schaltbaren) Acht-Stufen-Automatik soll sich der Hecktriebler mit 7,9 Litern/100 Kilometer begnügen.



Der GS 200t ist in allen bekannten Ausstattungsvarianten erhältlich und wird in der dynamischen ‚F Sport‘-Version mit Designakzenten und adaptiven Dämpfungssystem (AVS = Adaptive Variable Suspension) angeboten. Neben insgesamt zehn Airbags stellt der Lexus GS ein umfassendes Paket modernster Sicherheitsmerkmale und Fahrerassistenz bereit. Serienmäßig ist das neue Lexus Safety System+, welches das Pre-Crash System (PCS) mit Fußgänger-Erkennungsfunktion, den weiterentwickelten Spurhalteassistent mit Müdigkeits-Warnung, Fernlichtassistent und einer adaptiven Geschwindigkeitsregeleinrichtung kombiniert, die über den gesamten Geschwindigkeitsbereich bis zum völligen Stillstand des Fahrzeugs arbeitet.



Das neue Lexus Premium-Navigationssystem mit teilbarem 12,3-Zoll-Display und Stimmführung sowie das ebenfalls erhältliche Mark Levinson Premium Audiosystem komplettieren die umfassende Komfort- und Sonderausstattung des Lexus GS 200t, der ab sofort bestellbar ist - zu Preisen ab 46.150 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)