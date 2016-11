Flottenpreis TopPerformer 2016: Ford viermal Klassenbester

Ford hat bei den ‚TopPerformer 2016‘-Awards des in München ansässigen Fachmagazins ‚Autoflotte‘ abermals eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz aufzuweisen: Neben dem Sieg in der Herstellerwertung konnte das Unternehmen auch drei Fahrzeug-Kategorien für sich entscheiden: So setzte sich der Ford Fiesta in der Kategorie ‚Kleinwagen‘ an die Spitze der Wertung, während der Ford Focus und der Ford Transit Connect jeweils in ihren Segmenten - ‚Kompaktklasse‘ und ‚Kleine Transporter‘ - als erfolgreichste ‚Aufsteiger des Jahres‘ ausgezeichnet wurden. Mit diesen vier Trophäen präsentiert sich Ford als erfolgreichste Fahrzeugmarke bei der diesjährigen Preisverleihung.



Der ‚TopPerformer‘-Preis der Redaktion ‚Autoflotte‘ für die ‚Aufsteiger des Jahres‘ im deutschen Flottenmarkt wird in 15 Kategorien vergeben, wobei bei den entsprechenden Baureihen und Marken anhand der Kriterien Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, dem Marktanteil im jeweiligen Fahrzeug-Segment sowie des Segment-Wachstumsanteils vom renommierten Branchendienstleister Dataforce ermittelt werden. Dabei werden die Neuzulassungen auf Flotten mit mindestens drei Pkw und/oder Transportern im Bestand ausgewertet.



„Wir sind sehr stolz auf unser erfolgreiche Abschneiden bei den ‚TopPerformer 2016'-Awards, denn dadurch wird unsere sehr positive Entwicklung im Flottenmarkt eindrucksvoll unterstrichen," sagt Stefan Ottinger, Leiter Flottenmarketing der Ford-Werke GmbH, bei der Preisverleihung. „Gerade die Ehrung als bester Marken-Aufsteiger ist für uns ein großer Ansporn, unseren über die letzten Jahre eingeschlagenen Weg mit einer attraktiven und frischen Modellpalette sowie zielgruppenorientierten Angeboten und Serviceleistungen weiter zu verfolgen." (dpp-AutoReporter/wpr)