Porsche erweitert seine Panamera-Palette

Porsche präsentiert seine Luxus-Limousine Panamera mit einem neuen 243 kW/330 PS starken V6-Turbobenziner sowie in einer verlängerten Executive-Version als weitere Karosserie-Variante. Das neue V6-Turbo-Triebwerk bereichert die Antriebs-Palette um eine effiziente Einstiegsmotorisierung. Gegenüber dem entsprechenden Triebwerk der vorherigen Panamera-Generation stieg die Leistung um 20 PS; gleichzeitig sinkt der Verbrauch des neuen Sechszylinder-Benziners um bis zu 1,0 l/100 km. Der neue Motor kommt im Panamera mit Heck- und im Panamera 4 mit Allradantrieb zum Einsatz, außerdem im Panamera 4 Executive mit langem Radstand.



Die Executive-Modelle mit um 150 Millimeter verlängertem Radstand erweitern das Karosserie- und Ausstattungsspektrum der Baureihe nach oben. Angeboten wird der Chauffeurs-Porsche in den Allradversionen Panamera 4 Executive 243 kW/330 PS, Panamera 4 E-Hybrid Executive 340 kW/462 PS, Panamera 4S Executive 324 kW/440 PS und Panamera Turbo Executive 404 kW/550 PS.



Zu den zusätzlichen serienmäßigen Ausstattungsdetails der Porsche Panamera Executive zählen ein großes Panorama-Dach, elektrisch vielfach einstellbare Komfortsitze mit Sitzheizung vorne und hinten und eine adaptive Luftfederung inklusive elektronisch geregeltem Dämpfungssystem (Porsche Active Suspension Management PASM).



Noch umfangreicher ist die Serienausstattung des Panamera 4S Executive und Panamera Turbo Executive: Sie beinhaltet bei beiden Modellen unter anderem die Hinterachslenkung und die Soft-Close-Türen. Als leistungsstärkstes Modell verlässt der Panamera Turbo Executive das Werk darüber hinaus mit Serien-Features wie der Vierzonen-Klimaautomatik, LED Hauptscheinwerfern inklusive Porsche Dynamic Light System (PDLS) und Ambiente-Beleuchtung.



Eine sinnvolle Ausstattungsoption für die insbesondere in China und den USA gern als Chauffeurs-Limousinen eingesetzten Executive-Versionen ist das Porsche Rear Seat Entertainment der neuesten Generation. Die in die Lehnen der Vordersitze integrierten und abnehmbaren 10,1-Zoll-Displays des Systems sind multifunktional nutzbar; sie verwandeln den Fond des Panamera bei Bedarf in einen volldigitalisierten Arbeitsplatz. Die Displays können auch außerhalb als Tablets genutzt werden.



Mit den nun startenden 330-PS-Versionen und den Executive-Modellen umfasst das Porsche Panamera-Spektrum fortan zehn verschiedene Modelle mit Leistungen von 330 PS bis 550 PS. (dpp-AutoReporter/wpr)