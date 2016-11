Hyundai: Mehr Brennstoffzellen-Taxis für Paris

Emissionsfreies Taxifahren wird nun in Paris flächendeckend möglich: Ende 2015 stellte Hyundai fünf Brennstoffzellenfahrzeuge für die Flotte ‚hype‘ des französischen Start-up-Unternehmens STEP (Société du Taxi Electrique Paris) bereit. Jetzt weitet Hyundai dieses Engagement aus und übergibt weitere 60 Hyundai ix35 Fuel Cell an STEP.



In Paris sind momentan 17.000 Taxen unterwegs. Die 60 Brennstoffzellenfahrzeuge, die an STEP übergeben werden, ersetzen aktuell eingesetzte Benzin- und Dieselfahrzeuge. Dadurch können pro Jahr mehr als 800 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Aus dem Auspuff des ix35 Fuel Cell wird nur Wasserdampf ausgestoßen. Bei vergleichbarer Strecke und Fahrleistung reduzieren mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge die Treibhausgas Emission um bis zu 20 Prozent im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren und produzieren dabei keinerlei Feinstaub.



Der Hyundai ix35 Fuel Cell ist das weltweit erste in Serie produzierte Fahrzeug, das durch eine Brennstoffzelle angetrieben wird. Auf europäischen Straßen sind in 12 verschiedenen Ländern aktuell mehr als 300 Hyundai Brennstoffzellenfahrzeuge unterwegs - mehr als von allen anderen Herstellern zusammen. Der Hyundai ix35 Fuel Cell kann vollgetankt bis zu 594 Kilometer weit fahren, bevor man erneut an einer Wasserstofftankstelle Halt machen muss. Der Tankvorgang funktioniert identisch zur Betankung von Benzin- oder Dieselfahrzeugen und dauert nur rund drei Minuten. (dpp-AutoReporter/wpr)