Daimler: BBAC- Werk Peking fertigt millionstes Fahrzeug

Bei der Beijing Benz Automotive Corporation (BBAC) ist das millionste Fahrzeug vom Band gelaufen. Das Joint Venture zwischen Daimler und dem chinesischen Partner BAIC besteht seit mehr als zehn Jahren und hat seither eine rasante Entwicklung durchlaufen. Im Jahr 2015 wurde China der größte Absatzmarkt für Mercedes-Benz Cars. Daimlers China-Chef Hubertus Troska sagt: „BBAC ist eine entscheidende Säule der langfristigen und nachhaltigen Entwicklung unserer Marke Mercedes-Benz in China und wir arbeiten weiter daran, das Werk zu einem der modernsten Produktionsstandorte in Daimlers globalem Produktionsnetzwerk zu entwickeln."



Das Jubiläums-Fahrzeug ist eine E-Klasse. Im Jahr 2005 war die E-Klasse das erste Mercedes-Benz Fahrzeug, das lokal produziert wurde. Auch die ‚Made in China - for China‘ Version der E-Klasse mit langem Radstand läuft hier seit 2010 vom Band. Im Juni 2016 startete die dritte Generation der lokal produzierten E-Klasse bei BBAC. Daimler geht davon aus, dass das neue Modell mit langem Radstand ein Wachstumstreiber für Mercedes-Benz in China wird. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden in China mehr Fahrzeuge dieses Modells verkauft, als überall sonst auf der Welt.



Anm.: Bedauerlich, dass diese Variante hierzulande nicht als fahrgastfreundliche Taxiversion angeboten wird. (dpp-AutoReporter/wpr)