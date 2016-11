Porsche-Trio gewinnt WEC-Fahrertitel

Die Le-Mans-Sieger sind die neuen Weltmeister. Beim Sechsstundenrennen in Bahrain hat sich das Porsche-Trio Romain Dumas (38, FR), Neel Jani (32, CH) und Marc Lieb (D, 36) den Fahrertitel in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC gesichert. Die diesjährigen Le-Mans-Sieger kamen im Finale der WEC als Sechste ins Ziel und verteidigten damit ihre Führung in der Tabelle. 2016 gewannen Dumas/Jani/Lieb die Rennen in Silverstone und in Le Mans.



Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, gratuliert: „Nachdem die Drei im Juni in Le Mans siegen konnten und das LMP1-Team die Hersteller-Weltmeisterschaft bereits in Shanghai verteidigte, krönt der Fahrertitel eine anspruchsvolle WEC-Saison. Porsche konnte damit nach 2015 erneut alle Titel einfahren. Ich bin sehr stolz auf das Engagement jedes Einzelnen im Team. Mein Respekt!"



Dumas/Jani/Lieb teilen sich bereits in der dritten Saison das Cockpit eines Porsche 919 Hybrid. Von 2014 bis heute setzten sie Meilensteine, erlebten Höhen und Tiefen. 2014 holten sie die ersten drei Polepositions in der Erfolgsgeschichte der innovativen Le-Mans-Prototypen. Im Finale der Debütsaison 2014 errangen sie in Brasilien den ersten Sieg für den 919. Sie wurden Dritte in der Fahrer-WM 2014. Auch 2015 lautete die Bilanz: drei Polepositions und ein Sieg sowie wiederum Platz drei in der Fahrer-WM. Der Sieg des Trios im Herzschlag-Finale 2015 in Bahrain ermöglichte der Besatzung des Schwester-Porsche damals den Titelgewinn. (dpp-AutoReporter/wpr)