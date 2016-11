Alle smart Modelle werden elektrisch

Der neue Smart electric drive macht den Einstieg in die Elektromobilität so attraktiv wie noch nie. Denn er verbindet die Agilität des Smart mit lokal emissionsfreiem Fahren - die ideale Kombination für urbane Mobilität. Der elektrische Fahrspaß der vierten Generation lässt sich nicht nur im Smart fortwo coupé und Smart fortwo cabrio erleben, sondern erstmals auch im Viersitzer smart forfour. smart ist künftig der weltweit einzige Autohersteller, der seine Modellpalette sowohl mit Verbrennermotoren als auch voll batterieelektrisch anbietet. Die Markteinführung startet Anfang 2017. In Deutschland wird der Smart fortwo electric drive ab 21.940 Euro erhältlich sein. „Der Smart ist das perfekte Stadtauto, das mit dem elektrischen Antrieb noch ein bisschen perfekter wird", so Smart-Chefin Annette Winkler. „Deshalb bieten wir in Kürze unser komplettes Programm fortwo, forfour und cabrio - vollelektrisch an."



Die Fahreigenschaften sind agil und spritzig, wozu auch der besonders kleine Wendekreis beiträgt, der beim Zweisitzer mit 6,95 Metern dem seines konventionell angetriebenen Brüderchens entspricht. Serienmäßig verfügen alle Modelle über einen On-Board-Lader. In den USA und Großbritannien beträgt die Ladezeit 2,5 Stunden und wurde damit im Vergleich zum Vorgänger halbiert. Über eine App lässt sich der Ladevorgang aus der Ferne überwachen. Auf Wunsch ist ab 2017 ein leistungsstarker Schnelllader mit 22 kW verfügbar. Dieser ermöglicht es, den smart electric drive in weniger als 45 Minuten - je nach örtlicher Gegebenheit - zu laden.



Im Heck des Smart electric drive arbeitet ein 60 kW/81 PS starker Elektromotor. Aus dem Stand stellt er sofort ein Drehmoment von 160 Nm zur Verfügung. Die Reichweite soll bis 160 km betragen; die Höchstgeschwindigkeit wird bei 130 km/h zu Gunsten der Reichweite elektronisch abgeregelt. Aufgrund der Leistungscharakteristik des Elektromotors kommt der Smart mit einer einzigen festen Getriebeübersetzung aus. Zum Rückwärtsfahren ändert sich die Drehrichtung des Motors. Der Antrieb wird im Renault-Werk in Clèon in Nordfrankreich produziert. Die Grundpreise für die E-Smarts liegen zwischen 21.940 und 25.200 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)