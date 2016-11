Bis 6500 € Rabatt auf Alfa Romeo Giulietta und MiTo

Noch bis Ende November 2016 ist der Einstieg in die Welt von Alfa Romeo besonders günstig. Die italienische Marke gibt in diesem Zeitraum mit der Aktion ‚Big Deal‘ einen Rabatt von bis zu 6500 Euro für die Modelle Giulietta und MiTo. Beispielsweise die Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 16V zu 129 kW/175 PS TCT in der Ausstattung Super ist derzeit mit einem Preisvorteil in Höhe von 6500 Euro auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zu haben.



Der Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V MultiAir TCT zu 103 kW/140 PS, ausgestattet mit dem innovativen Doppelkupplungsgetriebe, ist noch bis Ende November mit einem Preisvorteil in Höhe von 5210 Euro erhältlich. Das Angebot gilt für alle sofort lieferbaren, noch nicht zugelassenen Alfa Romeo Giulietta und Alfa Romeo MiTo in den Ausstattungsversionen Super und Veloce ausschließlich für Endkunden und nur bei teilnehmenden Alfa-Romeo-Partnern. (dpp-AutoReporter/wpr)