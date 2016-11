3500 Arbeitsplätze: 20 Jahre Mercedes-Benz Forschung und Entwicklung in Indien

Als einer der ersten Automobilhersteller weltweit eröffnete Mercedes-Benz 1996 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Bangalore/Indien. Die Schwaben erkannten früh die Bedeutung der IT für die Zukunft der Automobiltechnik; Bangalore - das ‚Silicon Valley‘ Indiens - bot Daimler mit dem Mercedes-Benz Research and Development Center India (MBRDI) die Möglichkeit, die Quelle qualifizierter Fachkräfte in den Bereichen Engineering und IT zu nutzen. Inzwischen ist das MBRDI das gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter größte Forschungs- und Entwicklungszentrum von Daimler außerhalb Deutschlands.



„Die Digitalisierung eröffnet große Chancen für unsere Automobilindustrie", weiss Prof. Dr. Thomas Weber, Vorstandsmitglied der Daimler AG und verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung. „Bangalore spielt eine bedeutende Rolle in unserem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk. Alle Bereiche unserer digitalen Entwicklung profitieren vom besonderen Geist in diesem Zentrum. Wir schaffen intelligente Lösungen, um die Entwicklungszyklen in der Automobilindustrie mit denen in der Internet- und Unterhaltungselektronik zu synchronisieren. Das heißt, wir bringen neue Technologien schneller auf die Straße als je zuvor - und effizienter."



Die Schwerpunkte des MBRDI liegen auf Digitalisierung, Simulation und Data Science. Es wurde als Forschungsinstitut mit nur zehn Mitarbeitern gegründet und ist auf über 3500 Mitarbeiter gewachsen - und es wächst stetig weiter. Die Vision ist ein ‚Center of Excellence‘ von Daimler für Engineering und IT. Das MBRDI arbeitet auch eng mit Lieferanten in Indien bei Produktentwicklung und IT Services zusammen. (dpp-AutoReporter/wpr)