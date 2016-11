Bis 4000 Euro Abwrackprämie bei Fiat

Fiat will veralteter Technologie zur Abgasreinigung den Kampf ansagen. Für die nachgewiesene Verschrottung eines Altfahrzeugs mit der Emissionsnorm Euro 4 oder schlechter erhalten Kunden bei teilnehmenden Fiat Partnern eine Prämie in Höhe von bis zu 4000 Euro bei gleichzeitigem Kauf eines Neuwagens der italienischen Marke.



Der sogenannte ‚Fiat Big Deal‘ gilt für ausgewählte Modelle der Baureihen 500 und Tipo, die alle nach der Norm Euro 6 eingestuft sind. Die Verschrottungsprämie ergibt je nach Modell einen Preisvorteil von etwa 20 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung ab Werk. Die Vorteile des Fiat Big Deal können kombiniert werden mit einer Finanzierung und einer Anschlussgarantie. Die Zulassung des neu erworbenen Fiat muss allerdings spätestens am 30. November 2016 erfolgen. (dpp-AutoReporter/wpr)