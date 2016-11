Verbesserter Hyundai i10 startet weiter bei 9990 Euro

Der 2017er Hyundai i10 wurde auf die Ansprüche jüngerer Autofahrer weiterentwickelt. Mit seinem pfiffigen Design und dem markanten Kaskaden-Kühlergrill, der alle künftigen Modelle von Hyundai prägen wird, wirkt der überarbeitete Hyundai i10 hochwertiger. So sind je nach Ausstattungslinie nicht nur ein 7-Zoll-Navigationssystem inklusive Android Auto und Apple CarPlay erhältlich. Für eine verbesserte Sicherheit stehen ein Spurhaltewarnsystem, ein Frontkollisionswarner und ein Rückfahrwarnsystem zur Verfügung. Der koreanische Kleinstwagen nimmt damit eine Vorreiterrolle in Sachen Sicherheit ein.



Die Preise im Detail: Den Einstieg bildet der i10 mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner und 49 kW/67 PS für unveränderte 9990 Euro. Als ‚blue 1.0‘ mit Start-Stopp-Funktion ist er ab 10.290 Euro zu haben. Der besonders wirtschaftliche und umweltfreundliche 1.0 LPG mit ebenfalls 49 kW/67 PS kostet 11.490 Euro. Das Top-Triebwerk, ein 1,2-Liter-Vierzylinder, leistet 69 kW/87 PS und steht ab 12.710 Euro in der Preisliste.



Alle i10 werden mit einem manuellen 5-Gang-Getriebe kombiniert. Gegen 1000 Euro Aufpreis sind die beiden Benziner auch mit einer 4-Gang-Automatik bestellbar. Etwas Besonderes bleibt das umfangreiche Garantie-Paket: Die volle Fahrzeuggarantie gilt 5 Jahre ohne Kilometerbeschränkung. Nach Ablauf der Herstellergarantie kann der Kunde eine Neuwagenanschlussgarantie bis einschließlich des 10. Jahres nach der Erstzulassung erwerben. (dpp-AutoReporter/wpr)