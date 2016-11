Los Angeles 2016: Neuer Mazda CX-5 debütiert

Mazda präsentiert auf der Los Angeles Auto Show (18. -27. November 2016) seinen neuen CX-5. Im Design wiedererkennbar, soll die Neuauflage noch präziser auf die Wünsche des Fahrenden reagieren und durch bessere Geräuschdämmung mehr Fahrkultur bieten.



Die komplette Bandbreite moderner Technologien soll für souveränen und leistungsstarken Fahrspaß und einen herausragend niedrigen Verbrauch sorgen - nicht nur im Labor, sondern vor allem unter Alltagsbedingungen. Für den europäischen und deutschen Markt wird der neue Mazda CX-5 mit ‚Skyactiv-G‘ Benzinmotoren mit 2,0 und 2,5 Liter Hubraum sowie einem 2,2-Liter-Diesel mit Front- oder Allradantrieb angeboten.



Für mehr Fahrkomfort und Lenkpräzision setzen die Japaner ihre Fahrdynamik-Regelung ‚G-Vectoring Control‘ ein. Weitere Highlights sind ein farbiges Head-up Display, das wichtige Fahrinformationen ins direkte Blickfeld des Fahrers je nach Ausstattung auf die Windschutzscheibe oder eine Plexiglasscheibe projiziert, eine radargestützte Geschwindigkeitsregelanlage mit Staufolge-Funktion und eine elektrisch bedienbare Heckklappe.



Im Geräuschkomfort hat Mazda nachgearbeitet: Vor allem Abrollgeräusche, die auf rauen Fahrbahnoberflächen entstehen, sowie hochfrequente Wind- und Reifengeräusche bei höheren Geschwindigkeiten wurden reduziert. Bei Tempo 100 soll der Geräuschpegel im Innenraum jetzt rund zehn Prozent (bis 1,3 dB) niedriger liegen als beim Vorgängermodell.



Der neue Mazda CX-5 kommt im Februar 2017 zunächst in Japan auf den Markt; die Markteinführung in Deutschland ist für Ende Mai /Anfang Juni 2017 vorgesehen. Das 2012 eingeführte Kompakt-SUV ist derzeit das meistverkaufte Mazda Modell in Europa und steht für rund ein Viertel des weltweiten Fahrzeugabsatzes des Unternehmens. (dpp-AutoReporter/wpr)