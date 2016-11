Porsche eröffnet Experience Center in Los Angeles

Mit dem neuen Porsche Experience Center in Los Angeles wird das weltweite Netz der Erlebniszentren ausgebaut. Auf dem 20 Hektar großen Gelände können Kunden und Fans die Marke Porsche hautnah erleben und die Leistung, Sportlichkeit sowie Sicherheit der Fahrzeuge selbst testen. Die Zentrale von Porsche Motorsport North America ist ebenfalls dort stationiert.



Los Angeles ist in den USA bereits der zweite Standort dieser Art. Im Mai 2015 wurde das Experience Center in Atlanta mit der neuen US-Unternehmenszentrale eröffnet. Insgesamt 160 Millionen US-Dollar - davon 60 Millionen US-Dollar in Los Angeles - wurden für die beiden Projekte aufgewendet. Neben Los Angeles und Atlanta werden Experience Center in Le Mans/F, Silverstone/GB und Leipzig betrieben. In Shanghai entsteht bereits das nächste große Bauprojekt. Die Eröffnung ist für das kommende Jahr geplant.



„Mehr als 100.000 Gäste in 2016 weltweit sind eine eindrucksvolle Bestätigung dieses Konzepts und demonstrieren, welche Faszination die Marke auf die Menschen ausübt", sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. „In Zeiten des digitalen Wandels gewinnen reale Fahrerlebnisse für unsere Marke immer mehr an Bedeutung. Unsere Autos stehen für Performance und Fahrspaß - genau das können unsere Kunden in den Experience Centern erleben. Mit dem neuen Standort in Los Angeles gewinnen wir eine strategisch wichtige Markenwelt dazu."



Das verkehrsgünstig gelegene Erlebniszentrum Los Angeles umfasst eine 6,5 Kilometer lange Test- und Entwicklungsstrecke mit acht Trainingsmodulen, eine wechselnde Rennwagenausstellung und ein Gourmetrestaurant. Besucher können auf der Teststrecke in Begleitung eines Instrukteurs an 90 Minuten langen Fahrprogrammen teilnehmen. Die acht Trainingsmodule umfassen zwei Rundkurse, einen Geländeparcours, eine Dynamikfläche, eine Startsteuerungs- und Beschleunigungsgerade sowie eine reibungsarme Kreisbahn und eine Schleuderplatte.



Die dort ebenfalls angesiedelte Porsche Motorsport North America ist der einzige autorisierte Anbieter in den USA und Kanada für den Verkauf, die Teileversorgung und den Kundendienst aller speziell gefertigten Porsche Rennwagen wie beispielsweise den 911 GT3 Cup, 911 GT3 R und den Cayman GT4 Clubsport. Außerdem bietet Porsche Wartungsdienste für Motoren und Getriebe sowie Rennunterstützung bei mehreren internationalen Rennserien und Instandsetzungsdienste an. Durch eine Glaswand in der Eingangshalle der Porsche- Erlebniswelt können Besucher einen Blick in die Werkstatt werfen. Dort werden historische Rennwagen repariert, Streckenfahrzeuge gewartet und Rennfahrzeuge von Eigentümern und Sammlern ausgestellt.



Nordamerika ist neben China eine der bedeutendsten Vertriebsregionen für Porsche. Allein in Kalifornien übergab Porsche Cars North America in 2015 rund 23 Prozent oder gut 12.000 von insgesamt knapp 51.800 der in den USA ausgelieferten Fahrzeuge in Kundenhand. (dpp-AutoReporter/wpr)