Toyota fürs Wasser: Sportscruiser Ponam-28V

Die Motoryacht Ponam-28V soll auf 9,14 Metern Länge Fahrspaß mit Komfort verbinden - und die jahrzehntelange Toyota-Erfahrung im Automobilbau auf das Wasser übertragen. Den Vortrieb übernimmt ein aus dem Toyota Land Cruiser stammender Vierzylinder mit Direkteinspritzung und 191 kW/260 PS Leistung, dessen Fütterung ein 330-Liter-Tank.



Die Ponam-28V verfügt über einen innovativen Hybrid-Rumpf. Neben faserverstärktem Kunststoff (FK) als Hauptbestandteil umfasst die Bootshülle Aluminium und Karbonfaser. Dadurch ist sie sieben Mal steifer und widerstandsfähiger als herkömmliche FK-Rümpfe, dabei aber rund zehn Prozent leichter als Aluminium-Hüllen. Die Produktion in einem speziellen Vakuum-Pressverfahren - ein Novum in der japanischen Boots-Serienfertigung - ermöglicht hochfestes Formen bei verbesserter Materialdichte und erhöht so den Komfort während der Fahrt.



Das Design des Sportboots erinnert an Automobile: Fließende Formen und elegante Linien verleihen der Ponam-28V ein markantes Aussehen. Einen entscheidenden Anteil daran hat der Hybrid-Rumpf, der den Designern zusätzliche Freiräume in der Gestaltung gab. Die verglaste Kabine erweckt einen hellen, geräumigen und wohnlichen Eindruck. Weiß als vorherrschende Farbe unterstreicht den eleganten Charakter und lädt zum Entspannen ein.



Assistenzsysteme unterstützen den Kapitän im Alltag: Das speziell auf die 28 Fuß lange Yacht abgestimmte Toyota Virtual Anchor System (TVAS) erfasst zum Beispiel die Wind- und die Fließrichtung des Sportbootes und hilft mit vier verschiedenen Modi unter anderem beim Anlegen im Hafen. Die neue Toyota Ponam-28V ist ab 180.000 Euro in Japan erhältlich. (dpp-AutoReporter/wpr)