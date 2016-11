Neuer Nissan NV300: Fünf Jahre Garantie

Der NV300 ist Nissans neuer Libero im Transporter-Segment. NV steht für ‚Nissan Van‘ und 300 für die Gewichtsklasse (drei Tonnen zulässiges Gesamtgewicht). In der Angebotspalette positioniert sich der Nachfolger des Primastar zwischen NV200/e-NV200 und NV400. Die Japaner bieten den NV300 als Kastenwagen, Doppelkabine sowie als Kombi für den Personentransport an. Darüber hinaus liefert er als Plattform-Fahrgestell die Basis für individuelle kundenspezifische Aufbauten. Der Kastenwagen wird in zwei Längen und zwei Höhen, als sechssitzige Doppelkabine in zwei Längen sowie als Plattform-Fahrgestell auf Basis des L2 geliefert. Zusätzliche Auswahl gibt es bei den Hecktüren und seitlichen Schiebetüren mit und ohne Fenster. Als Personentransporter für bis zu neun Insassen kommt der NV300 Kombi ins Spiel, der ebenfalls in zwei Längen verfügbar ist.



Unter der Motorhaube des NV300 kommt ein moderner 1,6-Liter-Diesel zum Einsatz, der sich bereits in den Crossover-Modellen Qashqai und X-Trail bewährt hat und im neuen Nutzfahrzeug in vier Leistungsstufen von 70 kW/95 PS über 88 kW/120 PS und 92 kW/125 PS bis 107 kW/145 PS angeboten wird. In den beiden stärksten Versionen wird der Diesel per Twin-Turbo aufgeladen und mit einem Start-Stopp-System sowie mit einem Eco-Modus-Schalter samt Schaltpunktanzeige kombiniert. Ein Sechsgang-Schaltgetriebe ist immer an Bord - genauso wie ein Partikelfilter und ein Abgasreinigungssystem mit SCR-Technologie (Selektive katalytische Reduktion) zur Verringerung der Stickoxid-Emissionen. Die dafür erforderliche AdBlue-Harnstofflösung wird in einem separaten 20-Liter-Tank mitgeführt. Alle Motorisierungen des neuen NV300 erfüllen die Abgasnorm Euro 6.



Gewerbekunden und Fuhrparkmanager profitieren von einer Herstellergarantie über fünf Jahre/160.000 Kilometer, die zahlreiche Komponenten und Fahrgestell-Elemente abdeckt - vom Antriebsstrang über die Fahrzeugbatterie bis hin zur Lackierung. Sie schließt auch das gesamte Nissan Original Zubehör ein und ist bei einem Verkauf auf weitere Besitzer übertragbar. Zusammen mit effizienten Motoren und niedrigen Wartungskosten soll dies für moderate Betriebskosten sorgen.



Den Fahrenden unterstützt der NV300 mit verbessertem Geräuschkomfort und modernen Assistenz- und Sicherheitstechnologien. Vom Band läuft der neue Nissan NV300 als Zwillingsbruder des Renault Trafic im Werk der Renault-Nissan Allianz im französischen Sandouville. (dpp-AutoReporter/wpr)