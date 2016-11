Volkswagen stellt ein Golf-Update vor

Volkswagen präsentiert den leicht überarbeiteten Golf. Der Wolfsburger, in dem neue Motoren ihr Debüt geben, fährt bis 60 km/h teilautomatisiert und ist das erste Fahrzeug seiner Klasse mit Gestensteuerung.



Mit dem Modelljahr 2017 erweitert Volkswagen - neben leichten Designretuschen - das Programm der Assistenzsysteme um eine neue Fußgängererkennung mit Notbremsfunktion und den erstmals in der Kompaktklasse angebotenen Anhängerrangierassistent, der das Rückwärtsfahren mit Anhänger erleichtert. Ebenfalls neu in diesem Segment ist der Emergency Assistent. Sobald die Sensoren erkennen, dass der Fahrer weder Lenk-, Brems- noch Beschleunigungsaktivitäten zeigt, leitet das System in verschiedenen Eskalationsstufen zunächst das Wachrütteln des Fahrers und in der Folge einen Nothalt ein.



Zudem ist der neue Golf auf Wunsch mit teilautomatisierten Fahrfunktionen ausgestattet. So dirigiert der neue Stauassistent den Volkswagen durch Stop-and-Go-Situationen. Auf der Basis von Lane Assist (Spurhalteassistent) und ACC (automatische Distanzregelung) hat Volkswagen das neue System entwickelt. Der Stauassistent übernimmt auf Wunsch bis 60 km/h das Kommando im Stop- and-Go-Verkehr. Er lenkt, bremst und beschleunigt den neuen Golf.



Weiterentwickelt hat Volkswagen die TSI-Motorenfamilie EA211, die ihr Debüt im neuen Golf geben. Den Anfang macht der 1.5 TSI Evo - ein 110 kW/150 PS starker Vierzylinder- Turbobenziner mit variabler Zylinderabschaltung (ACT) und Common-Rail-Direkteinspritzung. In Vorbereitung ist zudem eine BlueMotion-Variante des 1.5 TSI Evo mit 96 kW/130 PS. Zu den besonderen Kennzeichen dieses Motors gehören ein neues Brennverfahren (abgeleitet vom sogenannten Miller-Zyklus) und ein Turbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG). Als Premiere wird der 1.5 TSI Evo mit 96 kW zudem eine erweiterte Segelfunktion mit deaktiviertem Motor bieten - der TSI wird beim Gaswegnehmen also komplett ausgeschaltet und soll den Verbrauch im Realbetrieb um bis zu 0,4 l/100 km senken.



Ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe hat VW neu entwickelt; es wird sukzessive alle im Golf eingesetzten Sechsgang-DSG ablösen und soll zu einer weiteren Reduzierung der CO2-Emissionen führen. (dpp-AutoReporter/wpr)