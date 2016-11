Mazda MX-5 RF Ignition: Sondermodell nur über Online-Reservierung

Im Februar 2017 soll der neue Mazda MX-5 RF mit einer dreiteilig versenkbaren Dachkonstruktion (Retractable Fastback) in den Schauräumen der Mazda Händler stehen. Neben den vom Mazda MX-5 mit Soft-Top bekannten Ausstattungslinien präsentieren die Japaner mit der Edition MX-5 RF Ignition ein auf 250 Stück limitiertes exklusives Sondermodell, das - für Mazda ein Novum - ausschließlich nach einer Online-Reservierung (gegen eine Gebühr von 1000 Euro, wird später erstattet) erworben werden kann. Die Online-Reservierung für das Sondermodell Ignition beginnt zusammen mit dem regulären Vorverkauf des Mazda MX-5 RF am 1. Dezember 2016 um 12.00 Uhr.



Der Mazda MX-5 RF Ignition bietet serienmäßig Sonderlackierungen in Rot, Weiß oder Grau, schwarze 17-Zoll-BBS-Leichtmetallfelgen und dazu farblich passende Kontrastelemente wie ein schwarzes Dachmittelteil sowie schwarze Außenspiegelkappen. Im Innenraum besticht die attraktive Fastback-Version des MX-5 mit serienmäßigen Recaro-Sportsitzen mit Leder-Alcantara-Sitzbezügen und dazu passenden Türverkleidungen und Armaturenträgerteilen mit Alcantara-Kombination. Das ausschließlich mit einem 118 kW/160 PS starken Motor und manuellem 6-Gang-Getriebe lieferbare Sondermodell bietet neben den zahlreichen serienmäßigen Features der MX-5 Sports-Line-Ausstattung zusätzlich Bilstein-Sportstoßdämpfer sowie eine vordere Domstrebe. Der Preis für das auf 250 Einheiten limitierte Sondermodell beläuft sich auf 35.990 Euro.



Die regulären Preise des MX-5 RF beginnen bei 29.890 Euro, die Auslieferungen starten Anfang Februar 2017. Der Mehrpreis gegenüber dem Mazda MX-5 Soft-Top in vergleichbarer Ausstattung und Motorisierung beträgt 2700 Euro. Den ‚Ignition‘ gibt es ab Mai 2017. (dpp-AutoReporter/wpr)