Audi Q5: Kompakter Kraftwürfel aus Mexiko

Audi legt seinen erfolgreichen mittelgroßen SUV neu auf: Anfang 2017 startet der Verkauf der zweiten Generation des Audi Q5. Sein Kühlergesicht wird von einem plastisch ausgeformten Grill mit massivem Rahmen dominiert. Die Scheinwerfer sind auf Wunsch als LED oder in der hochauflösenden Matrix LED-Technologie mit dynamischem Blinklicht erhältlich.



Eine markant geschwungene Seitenpartie mit betonten Radhäusern und horizontalen Linien am Heck unterstreichen Breite und Präsenz des SUV - zumal der Q5 in fast allen Karosserieabmessungen zugenommen hat. Dennoch ist sein Leergewicht dank Stahl-/Aluminium-Werkstoffmix um bis zu 90 Kilogramm gesunken. Voll beladen ist ab der Neue aber dennoch ein 2,4-Tonner.



Die Bedienung des neuen Audi-SUV ist intuitiv und von drei großen Neuerungen geprägt. Das optionale Audi virtual cockpit präsentiert auf seinem hochauflösenden 12,3-Zoll-Bildschirm brillante Grafiken. Der Fahrer kann zwischen zwei Darstellungen wählen - einer klassischen Ansicht mit großen Rundinstrumenten und einem Modus, in dem die Navigationskarte oder Listen dominieren. Das ebenfalls optionale Head-up-Display projiziert die wichtigsten Informationen auf die Windschutzscheibe.



Als Haupt-Bedienelement fungiert das MMI-Terminal in der Mittelkonsole. Beim Top-Infotainmentsystem, der MMI Navigation plus mit MMI touch und 8,3-Zoll-Display, integriert der Dreh-/Drück-Steller ein Touchpad auf seiner Oberfläche. Es erkennt Handschrifteingabe und Gestensteuerung. Optional liefert Audi ein Head-up-Display - es projiziert relevante Informationen, auch von den Fahrerassistenzsystemen, als Symbole und Ziffern auf die Windschutzscheibe.



Der neue Audi Q5 verfügt wie der Q7 und der A4 über die selbst lernende ‚Persönliche Routenassistenz‘. Hat der Kunde die Funktion aktiviert, lernt das Navigationssystem dabei die regelmäßig gefahrenen Strecken und angefahrenen Ziele und verknüpft diese Information mit dem Abstellort sowie der Tageszeit. Es berücksichtigt bei der Berechnung die drei wahrscheinlichsten Ziele und bezieht neben der Ankunftszeit auch das aktuelle Verkehrsaufkommen mit ein. So schlägt es beispielsweise dem Kunden unter Umständen vor, die Navigation zu aktivieren, um potentielle Alternativrouten zu erfahren.



Die Audi phone box verbindet Smartphones mit der Bordantenne und sorgt für Empfangsqualität, zudem lädt sie Smartphones, die den Qi-Standard unterstützen, induktiv. Das Bang & Olufsen Sound System mit dem neuartigen 3D-Klang erschließt die räumliche Dimension der Höhe. Das ebenfalls neue Audi tablet dient als flexibles Rear Seat Entertainment. Mit dem Audi smartphone interface kommen zudem Apple CarPlay und Android Auto in den neuen Q5. Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme stellen einen weiteren Schritt zum pilotierten Fahren dar.



Der Antriebsstrang des Mittelklasse-SUV präsentiert sich von Grund auf neu entwickelt - das gilt auch für das Sechsgang-Schaltgetriebe, die Siebengang S tronic und die Achtstufen-tiptronic (nur beim 3.0 TDI). Die Automatikgetriebe integrieren eine kraftstoffsparende Freilauffunktion. Der Fahrer steuert sie elektronisch mit einem Wählhebel oder Schaltwippen am Lenkrad.

Der Audi Q5 startet in Europa mit fünf starken und effizienten Motoren, vier TDI und einem TFSI. Sie haben bis zu 20 kW/27 PS Leistung zugelegt, der Kraftstoffverbrauch soll aber zurückgegangen sein.



Der neue quattro-Triebstrang mit ultra-Technologie ist für den 2.0 TDI mit 120 kW/163 PS und 140 kW/190 PS und für den 2.0 TFSI mit 185 kW/252 PS serienmäßig an Bord, beim Einsteiger-Diesel mit 110 kW/150 PS liefert ihn Audi auf Wunsch. Der quattro mit ultra-Technologie koppelt den Hinterachsantrieb nach eigenem Gutdünken ab oder zu. Im serienmäßigen System Audi drive select kann der Fahrende bis zu sieben Fahrmodi anwählen.



Der neue Audi Q5 wird nicht in Deutschland, sondern von mexikanischen Arbeitskräften gebaut und kommt in Europa Anfang 2017 zu den Händlern. Die unverbindlichen Priesempfehlungenbeginnen bei selbstbewussten 45.100 Euro für den Q5 2.0 TDI mit 120 kW. (dpp-AutoReporter/wpr)