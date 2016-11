Volkswagen Crafter: 2400 € billiger als sein Vorgänger

Der neue Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge will auch bei Unterhalts- und Anschaffungskosten ein Ausrufezeichen setzen. Trotz verbesserter Serienausstattung ist der neue Kastenwagen (3,0t, 75 kW, Frontantrieb mit Sechsgang-Schaltgetriebe, mittlerer Radstand, Normaldach) mit einem Einstiegspreis von 28.300 Euro netto um rund 2400 Euro günstiger als das vergleichbare Vorgängermodell.

Gegenüber dem Vorgängermodell verfügt der neue Crafter zudem über eine verbesserte Grundausstattung mit Sicherheitsausstattung wie den Seitenwindassistent, Berganfahrassistent und die Multikollisionsbremse, das Fuhrpark-Tool ‚Connected Van‘, Start-Stopp-System, LED-Laderaumbeleuchtung sowie ein längs- und höhenverstellbares Lenkrad.

Der neue Crafter wird nicht mehr in Düsseldorf, sondern in Polen (Wrzésnia/Wreschen, Wojwodschaft Großpolen) gebaut. Bestellbar ist er zunächst in Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern; geleifert wird im März 2017. Bei Bestellung bis zum 30. Juni 2017 erhält der Kunde zusätzlich zur üblichen Zweijahresgarantie eine weitere kostenlose zweijährige Anschlussgarantie bis zu einer Gesamtlaufleistung von 120.000 Kilometern. (dpp-AutoReporter/wpr)