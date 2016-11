Škoda Kodiaq mit erweitertem Konnektivitätsangebot

Mit dem Start des Škoda Kodiaq präsentiert die tschechische Marke auch ihr neues Konnektivitätsangebot: die mobilen Online-Dienste unter dem Label Škoda Connect. Diese unterteilen sich in zwei Kategorien. Die Infotainment Online-Dienste dienen der Information und Navigation, die Care Connect-Dienste der Assistenz sowie dem Fernzugriff auf das Auto.



Die Infotainment Online-Dienste stehen in jedem Škoda Kodiaq zur Verfügung, der mit dem Navigationssystem Amundsen oder Columbus ausgestattet ist. Ein Highlight unter ihnen ist die Online-Verkehrsinformation: Sie zeigt den realen Verkehrsfluss auf der gewählten Route an und schlägt bei einem Stau sinnvolle Ausweichrouten vor. Mit Google Earth und Google Streetview wird die Routenführung im Navigationssystem Columbus zum ‚visuellen Erlebnis‘. Ergänzend liefern die Dienste Kraftstoffpreise, Parkplatzinformationen, Nachrichten und Wetter maßgeschneiderte Informationen für den Fahrer des neuen großen SUV der Marke.



Neben den Infotainment Online-Diensten stehen ab sofort die ‚Care Connect‘-Dienste bereit, die sich in proaktive Dienste und den Fahrzeugfernzugriff unterteilen. Diese stehen in Deutschland für jeden Škoda Kodiaq ab der Ausstattungslinie Active als Serienausstattung zur Verfügung - unabhängig von der Wahl des Infotainmentsystems. Der Datenaustausch erfolgt über eine eigene, im Auto integrierte SIM-Karte.



Besonders wichtig ist hier der Notruf (Emergency Call): Dieser wird nach einem Unfall selbsttätig aktiv, sobald ein Rückhaltesystem, etwa ein Airbag, ausgelöst hat. Das Fahrzeug baut eine Sprach- und Datenverbindung zu einer speziellen Notrufzentrale auf und übermittelt alle notwendigen Daten. Ein Notrufmitarbeiter leitet die optimalen Hilfsmaßnahmen ein und schickt - sofern erforderlich - einen Notarztwagen an den Unfallort. Über eine Taste im Dachmodul können Fahrer oder Beifahrer den Notruf auch manuell auslösen. Ebenfalls inbegriffen in den proaktiven Diensten ist die Service-Terminplanung: Hier wird der Fahrzeughalter vor einem Wartungstermin vom Händler kontaktiert, um komfortabel und zeitgerecht einen Termin zu vereinbaren.



Zu den Škoda Care Connect-Diensten gehören zudem die Dienste für den Fahrzeugfernzugriff, die über die Škoda Connect App, also über das Smartphone des Benutzers, abrufbar sind. Hier informiert der Dienst ,Fahrzeugstatus‘ den Nutzer auch aus der Ferne unter anderem über den Status der Beleuchtung und Tankfüllung, über offene beziehungsweise geschlossene Türen des Škoda Kodiaq. Mit der Funktion Parkposition wird der Standort des Fahrzeugs angezeigt. Die Funktion ,Hupen&Blinken‘ erleichtert das Finden des Autos - etwa im Parkhaus eines Großflughafens.



Ergänzend zur Škoda Connect App steht das Škoda Connect Portal zur Verfügung, das die ŠkodaConnect-Dienste auf den heimischen Rechner des Kunden bringt: Über das Portal werden Services konfiguriert sowie Ziele und Routen ins Auto übertragen. Die Care Connect-Dienste von Škoda Connect sind im ersten Jahr nach dem Kauf eines Kodiaq-Neuwagens kostenlos verfügbar. Danach werden die Dienste des Fahrzeugfernzugriffs kostenpflichtig, während alle weiteren Care Connect-Dienste (Proaktive Services und Notruf) weitere 13 Jahre gebührenfrei genutzt werden können.



Ähnlich ist das Angebot beim Portfolio von Infotainment Online gestaltet: Im ersten Jahr ist die Nutzung gratis, danach kann der Kunde diese gegen Gebühr verlängern. Beim Navigationssystem Amundsen laufen die Dienste über das gekoppelte Handy des Benutzers oder einen auf Wunsch erhältlichen Datenstick. Beim System Columbus kann ebenfalls der Hotspot des Handys genutzt oder optional über das LTE-Modul eine SIM-Karte in den Škoda Kodiaq integriert werden. (dpp-AutoReporter/wpr)