Schwarzer Stromer: Nissan Leaf in limitierter Edition

Schwarz, lokal emissionsfrei und nahezu lautlos: Nissan bringt das meistverkaufte Elektroauto der Welt als limitiertes Sondermodell auf den Markt. Die Nissan Leaf Black Edition verbindet Designakzente mit einer erweiterten Serienausstattung. Die Preisempfehlung für den Stromer beginnt bei 30.115 Euro. Abzüglich des staatlichen Elektroprämie, die bei einem Elektrofahrzeugkauf bei Nissan nicht nur die üblichen 4000 Euro sondern insgesamt 5000 Euro beträgt, ist die Nissan Leaf Black Edition zu Preisen ab 25.115 Euro (zzgl. ab 79 Euro monatliche Batteriemiete) erhältlich.



Basierend auf der mittleren Ausstattungslinie Acenta, fährt das Sondermodell mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und einem Heckspoiler vor - alles in dezentem Schwarz. Das Ausstattungsplus: LED-Scheinwerfer, beleuchtete Einstiegsleisten, verdunkelte hintere Seitenscheiben und schwarze Außenspiegelkappen. Im Innenraum finden sich unter anderem an den Fußmatten blaue Ziernähte.



Zur Serienausstattung der Leaf Black Edition gehören außerdem der Around View Monitor für 360-Grad-Rundumsicht, das Winterpaket mit Sitzheizungen vorn/hinten sowie beheizbarem Lenkrad und Außenspiegel, dem Solarspoiler am Heck und die neueste Version des speziell auf den Stromer abgestimmten Navigations- und Telematiksystems NissanConnect EV. In Deutschland ist die Black Edition des mit 240.000 Exemplaren meistverkauften E-Autos der Welt Anfang Dezember bestellbar. (dpp-AutoReporter/wpr)