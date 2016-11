Junge Kölner Heldin der Straße hilft verunglückter Radfahrerin

Judith Becker wartete im August 2016 in einem am Stadtrand von Bergheim gelegenen Industriegebiet auf ihren Freund. Gegen 16 Uhr vernahm die Heilerziehungspflegerin durch das geöffnete Autofenster das Geräusch eines umfallenden Fahrrads. Ohne zu zögern begab sie sich zum Unfallort und sprach durchgehend mit der am Boden liegenden Frau. Nachdem der Notarzt informiert wurde, kümmerte sie sich bis zu dessen Ankunft um die geschockte Verletzte, die per Hubschrauber in das Universitätsklinikum Köln gebracht wurde.



Wenig Verständnis hat Becker für anwesende Schaulustige, die sie bitten musste, die Unglücksstelle zu verlassen. „Ich hoffe, dass Aktionen wie ‚Held der Straße' dazu beitragen, Menschen für solche Situationen zu sensibilisieren und zum Helfen zu animieren, anstatt nur daneben zu stehen", wünscht sich Judith Becker. Für ihr engagiertes Handeln haben der Automobilclub von Deutschland (AvD) und Goodyear die Kölnerin zum ‚Held der Straße‘ des Monats November gekürt.



Für ihr Engagement erhielt Judith Becker eine kostenlose Jahres-Mitgliedschaft im AvD, ein Erste-Hilfe-Set von Goodyear und vom Automobilpartner Hyundai vier Eintrittskarten für das Legoland. Die Preise wurden im Hyundai-Autohaus Jacob & Löfken in Köln-Bilderstöckchen übergeben.



Der AvD und Goodyear suchen Monat für Monat mutige und selbstlose Heldinnen und Helden wie Judith Becker. Auf den aus allen Helden des Monats gewählten ‚Held der Straße‘ des Jahres 2016 wartet ein neuer i30 des Automobilpartners Hyundai. Unterstützt wird die Aktion durch das Bundesverkehrsministerium und die Zeitschriften ‚Auto Test‘ und ‚Trucker‘. (dpp-AutoReporter/wpr)